TWICE今晚高雄開唱！ ONCE塞爆世運主場館
韓國女團TWICE今（22）晚將在高雄世運主場館開唱，粉絲盼了10年終於等到子瑜回家，粉絲一早就在搶購周邊商品，下午VIP區的粉絲們搶先看偶像彩排還有應援車繞街，氛圍感拉滿，不過周圍也出現很多違規擺攤，已遭員警勸導。
現場出現不少攤販，有人自行製作商品，也有盜版商品。圖／台視新聞
TWICE演唱會週末兩天在世運主場館舉辦，睽違10年首次來台粉絲都超級興奮，但現場出現不少攤販，但當中也有盜版商品，警方已在現場取締，違規攤販依道交法告發5件，另勸導20件。
粉絲身上滿滿的TWICE元素。圖／台視新聞
另外因為是TWICE睽違10年來台，加上子瑜終於回到台灣表演，高雄整座城市也變身「ONCE之城」，除了到處都是藍色外，應援車也播放TWICE的MV在大街上繞，ONCE們更是從頭到腳都是TWICE元素，大家用行動支持偶像，也歡迎子瑜回家。
高雄／陳緗淇、王超群 責任編輯／陳俊宇
