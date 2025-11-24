TWICE今返韓一早現身小港機場！粉絲一夜沒睡狂吼應援齊聚送機
韓國人氣女團TWICE高雄演唱會剛落幕，今（24）天一早就現身小港機場，搭乘上午7點05分中華航空班機返韓，不少粉絲徹夜守候；接下來TWICE明年3月首度登上大巨蛋開唱，周子瑜也將再次帶著團員回鄉。
高雄小港機場24日凌晨擠得水洩不通，不只粉絲到場守候，連準備出國的旅客都搭上這波應援熱潮，大家全都是為了目送韓國人氣女團TWICE搭機返國，現場氣氛超級沸騰。
TWICE成員返回韓國，粉絲擠爆小港機場。圖／台視新聞
TWICE今天凌晨6點多搭乘保母車抵達機場，成員依序下車，子瑜戴著藍色鴨舌帽走在隊伍中央，其他成員則在保全護送下，沿著動線快速往航廈入口前進，準備搭上午7點05分中華航空班機返回韓國。
TWICE宣布2026唱進台北大巨蛋 粉絲嗨翻
TWICE上週末在高雄連續兩天開唱，23日晚間演唱會結束後，不少粉絲乾脆不睡，直接從會場衝到機場卡位，有人甚至準備好子瑜愛吃的小零食，希望在她經過時遞上祝福；也有從中國遠道而來的粉絲興奮表示，「連兩場演唱會+同班機回韓國」，直呼太值得；還有男粉絲因為連兩天狂吼應援，喉嚨沙啞到快破音，仍堅持到場送機。
而TWICE昨晚在結束演唱會時，還驚喜加碼宣布明年3月將首度登上「台北大巨蛋」開唱，震撼指數破表，這波TWICE旋風也將持續延燒。
高雄／鄭艮祐 責任編輯／張碧珊
