TWICE今開唱 粉絲搶買官方商品「花錢不手軟」
台灣籍成員周子瑜，首次回家鄉演出，粉絲都好興奮期待！TWICE開唱粉絲搶買官方商品，有人半夜就來排隊，而且花錢不手軟，一買就是五萬多元，還有人幾天前在快閃店就花了六萬，不只比誰買得多，來看演唱會的粉絲個個都是精心打扮，把偶像的應援色穿搭在身上，TWICE的魅力和經濟效應完全展現。
TWICE周邊販售人員vs.粉絲：「所以789都各兩個嘛，（對...），好789都各兩個。」ONCE們一早就齊聚在世運場館外，排隊搶購周邊商品有人塞滿購物袋，有人雙手各拎一袋，還有人直接帶推車來，周邊商品粉絲花錢不手軟。
TWICE粉絲：「我全部都買，（可以幫我們介紹一下），這是手燈就是大家都要有一支的東西，其它就是衣服，全部都買就大概2萬5左右。」
TWICE粉絲：「買帽T外套手燈跟頭巾，（喔你全部都要自己用的），也有要幫朋友買的。」購物袋、帽子還有化妝包，最受歡迎的是這條頭巾以及藍白色棒球衣，每一項周邊，每一位粉絲限購兩個，算一算全系列都買要花2萬9，有人花了五萬多，就得找朋友幫忙買。
TWICE粉絲vs.記者：「禮拜四的時候先去現場排快閃店周邊，排完早上買完再去接機，接機之後再過來這裡，你說單純這個嗎，（這咖行李箱）大概花6萬多。」還有人幫朋友搶買快閃店周邊，商品塞滿整個行李箱，週六一早十點開賣，有人前一天下午就來等了，而ONCE們也都精心打扮，把偶像的應援色裝飾在身上。
TWICE粉絲：「這是娜璉的髮帶，（你的偶像）對，（這個也是她的），對這是她的娃娃。」
TWICE粉絲：「（你是子瑜的粉絲），對對對我最喜歡的就是子瑜，（你今天的打扮可以跟我們講一下嗎），就是她們的表演的衣服，然後就是類似的，就是有點dresscode他們的打歌服。」
ONCE齊聚世運場外，把偶像代表色應援娃娃穿搭在身上，周邊商品買足，即使是熬夜排隊也要用行動力挺TWICE。
