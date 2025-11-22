TWICE今開唱！粉絲「臨時被換位」 原因超貼心
南韓人氣女團TWICE今（22）日於高雄世運主場館開唱，開演前有幾十名粉絲被通知要換位置，原來是當初買的票是「視線遮蔽區」，主辦方直接幫這些粉絲換到較好的位置，免費升等也讓粉絲們直呼好貼心。
TWICE演唱會將於晚間6時30分展開，才下午2時許就有大批粉絲在場外等待，還有粉絲自發表演，多組團體輪番上陣，讓等待的時間不無聊。
此外，今日一早有粉絲收到簡訊，因為購買的位置是視線遮蔽區，所以可以免費升等到較好的位置，就有粉絲從4800元換到5800元的區域，現賺1000元，也讓粉絲們直呼好貼心。
