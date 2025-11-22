TWICE今高雄開唱！子瑜媽媽談10年心路歷程 罕曝「成員真實互動」
南韓頂級女團TWICE今（11/22）起一連兩天於高雄世運主場館開唱，不僅是出道10週年的重要里程碑，也是台灣籍成員周子瑜首次以公開身分回到家鄉演出。演唱會前夕，子瑜的媽媽Lydia燕玲罕見在YouTube頻道《玲氏物語 Lydia HUANG》拍片分享心路歷程，坦言這一刻「整整等了10年」，讓ONCE（粉絲）看了全都鼻酸。
子瑜媽媽表示，看到TWICE終於踏上台灣舞台，作為母親，她與所有粉絲一樣感動不已，「真的太不容易了！」她回憶子瑜出道以來的成長，從單純熱愛跳舞的女孩，蛻變為在巨大壓力下仍努力傳遞正能量的偶像，「變得更成熟、有勇氣，也更獨立」，這些改變家人都看在眼裡，也疼在心裡。
影片中，媽媽也首次透露子瑜在南韓生活的暖心內幕。身為TWICE最年幼的「忙內」，子瑜長年一個人在海外打拚，但成員們與成員家人始終視她為家中一員，不論節慶、聚餐或家庭旅行，都會帶著她一起度過，「讓她在異鄉也有『家』的感覺。」
談到TWICE首次在台灣開唱，媽媽向一路支持子瑜的粉絲表達最深的感謝，「你們的聲音一直都在，也真的被聽到了。10年後終於迎來這一刻！」她也祝福所有即將進場的粉絲，都能在高雄留下最珍貴的回憶，「一起見證這份來之不易的感動。」
