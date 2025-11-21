TWICE來了！ 出道十年首度台灣開唱2／立委黃捷穿「藍背心」秀舞技 中央公園熱跳TWICE應援

TWICE來台開唱，掀起追星潮。（翻攝自TWICE IG）

高雄全城瘋TWICE！高雄市府在各大地標設立藍色燈光秀，連立法委員黃捷也穿上藍色衣服，在中央公園熱舞應援。TWICE台灣成員周子瑜，出道前的舞蹈老師嘻小瓜，這次也特別獻上熱舞，迎接子瑜回台灣開唱。

在中央公園藍色燈光背景下，立委黃捷和舞蹈老師一起大跳特跳，配樂選的就是TWICE高雄場的主題〈THIS IS FOR〉。除了黃捷之外，TWICE台灣成員周子瑜出道前的舞蹈老師嘻小瓜，也自製影片應援。

TWICE巡迴台灣站，高雄市動員全市地標應援，周子瑜的代表色就是藍色，TWICE粉絲ONCE們 也特意前往取景。高雄一家服飾店老板，跟孫女把跳TWICE的舞蹈影片發布到網路上，賣力的舞姿更是被網友稱讚是「高雄JYP」；最近有網友把TWICE的〈What is Love？〉製作成混音版，讓這首7年前的歌再次紅了起來，許多粉絲也忙著練舞，希望演唱會上一起跳。

粉絲：「超級激動，我現在心臟一直砰砰跳都快跳出來了，我現在不知道該怎麼辦。」TWICE出道10年，台灣巡演熱唱兩天，粉絲滿心期待演唱會跟偶像面對面。

