TWICE來了! 子瑜首次回鄉開唱 喊:終於帶成員們來高雄
南部中心／綜合報導
韓國女團TWICE成軍10周年，今晚首度在台開唱，子瑜第一次回家鄉開唱，不只用台語問好，還非常興奮的說，"終於帶成員們一起來高雄了"。甚至在最後一首歌前，拿起手稿，分享在韓國發展的心路歷程，幾乎哽咽快掉淚，讓粉絲十分動容。
韓國女團TWICE成軍10周年，首度在台灣開唱，台灣成員周子瑜，特別用台語跟粉絲問好。（圖／民眾提供）
韓國女團TWICE，八人白色造型華麗登場，出道十年，TWICE終於來到台灣開唱，選在高雄世運主場館演出，大秀多首經典舞曲。韓國女團TWICE：「大家好TWICE，高雄。」演唱會上，八位成員，輪流跟粉絲打招呼，其中台灣成員周子瑜，更是用台語打招呼，台下尖叫連連。TWICE成員周子瑜：「大家好，我是子瑜，我終於帶我的成員們，一起來高雄啦。」演唱會最後一首歌之前，周子瑜更是可愛的拿出手寫稿，跟粉絲分享她一路走來的心情。
周子瑜在台灣演出前夕，還在官方社群釋出俏皮的影片，展現真性情。（圖／TWICE (@twicetagram) ）
TWICE成員周子瑜：「我知道這條路會很辛苦，但沒想到它不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇，很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，最後在這裡我想，我想感謝每位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常感謝你們愛你們。」子瑜唸到最後，幾乎快要掉眼淚，也讓粉絲十分動容，這次來台演出，子瑜在演出前夕，還在官方社群釋出俏皮的影片，裡面的她，用貓頭鷹的動作眨眼微笑，還甩頭笑出聲，展現她真性情，也讓粉絲感受到，子瑜回到家鄉開唱的好心情！
原文出處：TWICE來了！子瑜首次回鄉開唱 喊：終於帶成員們來高雄
更多民視新聞報導
TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點
等了10年…子瑜圓夢回台！黃安態度鬼轉：不說他人是非
19歲男歌迷低潮被TWICE治癒 高雄舞團手作一週重現MV扮相
其他人也在看
TWICE唱翻高雄 她喊：不是簡單的巡演，而是台灣女兒子瑜的「回家」
韓國女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於22日、23日兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。政治評論員吳靜怡表示，這場演唱會不是簡單的巡演，而是子瑜的「回家」，用行動證明，台灣的土壤能孕育出跨越國界的夢想。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。中央社 ・ 16 小時前
TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了
韓國女團TWICE本周末連續2天帶著全新世巡「THIS IS FOR」在高雄世運主場館開唱，22日是演出第一天，出道10年首度在台開唱，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。中時新聞網 ・ 9 小時前
赴韓打拼10年終於在台開唱！子瑜哽咽「很多次想放棄」鞠躬：很想家
娛樂中心／綜合報導台灣女孩周子瑜獨自赴韓闖蕩，花了整整10年，終於以「台灣女兒」的身分站上高雄開唱的舞台。演唱會尾聲，她努力克制情緒，深吸一口氣後說出：「我有話想說。」接著拿出準備好的小抄，坦白這些年曾數次想放棄，心中的熱情一度熄滅，也很想家，子瑜一度哽咽，讓全場也跟著紅了眼眶。民視 ・ 15 小時前
金馬62｜《大濛》稱霸！張震二度封帝 范冰冰奪后越洋哽咽致謝
第62屆金馬獎於今（11/22）揭曉，范冰冰以《地母》奪下「最佳女主角」，因拍戲無法到場，由導演張吉安代領。范冰冰透過連線向金馬執委會致謝，並感謝導演長期的信任，她表示《地母》中的角色對她而言不僅是外型改造，更是深刻的心靈共振。太報 ・ 13 小時前
G20南非峰會：特朗普習近平缺席，梅爾茨挑大梁？
特朗普和習近平均缺席G20南非峰會，普京因被指控戰爭罪不能到場，梅爾茨仍有信心推動多邊主義。歐洲理事會主席科斯塔還在會上召集多國領導人就結束烏克蘭戰爭舉行危機磋商。德國之聲 ・ 16 小時前
動漫盛事LisAni LIVE TAIPEI首日超燃 五組藝人連唱金曲引爆全場
動漫音樂盛事《LisAni LIVE TAIPEI 2025》於22日晚間在台北盛大開幕，首日演出由KOTOKO、伊藤美來、鈴木このみ、早見沙織及fripSide五組頂尖藝人輪番上陣，帶來經典與新世代動畫金曲，現場氣氛從開場到結束持續沸騰，點燃台北夜空。中天新聞網 ・ 11 小時前
TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家
TWICE成員行頭強！周子瑜全身精品回娘家EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！ 製片暖心談「獻給台灣人的愛」
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，年度最大獎「最佳劇情片」最終由《大濛》奪下，擊敗《左撇子女孩》、《地母》等強勁對手，榮獲本屆最高榮譽。《大濛》劇組上台領獎時，監製李烈一度情緒激動講不出話，台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后 《大濛》奪最佳劇情片成大贏家
第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。 年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。 最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』 話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。 范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』 最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術中央廣播電台 ・ 13 小時前
TWICE高雄THIS IS FOR演唱會 (圖)
韓國女團TWICE於22日晚間在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，吸引粉絲朝聖。中央社 ・ 13 小時前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 13 小時前
總統：金馬獎是華語電影連結亞洲、走向國際重要平台
（中央社記者溫貴香台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心登場，總統賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影重要指標，更是連結亞洲、走向國際重要平台。中央社 ・ 13 小時前
吃飽就不舒服？營養師推「低腹敏飲食」三餐下來不脹氣
有時吃飽後脹氣，讓人相當不舒服，營養師李婉萍發文分享，脹氣的原因可能是吃得快、吃太多，或是吃進容易「產氣」的食物像是豆製品，要避免產氣方面的問題，可考慮低FODMAP（低腹敏）飲食，挑選不容易發酵或產氣的食材吃，雞蛋、燕麥、番茄、豆芽等，也舉出以這些食材構築成的「一日不脹氣菜單」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
TWICE連唱2天！粉絲排整晚等釋票 商圈「藍燈」加入應援
韓國女團TWICE週末兩天在高雄開唱，沒有買到票的粉絲提前一天到現場排隊等主辦單位釋票，排隊搶買周邊商品也出現人龍，前一晚在中央公園還舉辦前夜祭的跳舞活動為演唱會預熱，很多公司外觀也紛紛亮起藍燈應援。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。民視 ・ 6 小時前
「不麻煩子女」高齡觀念轉變 安養信託成養老防線防詐騙
高齡長者的養老觀念正悄然改變！越來越多銀髮族選擇入住銀髮宅，享受飯店式服務與完善照護，開啟精采的退休生活。與此同時，安養信託也成為新興趨勢，協助長者妥善規劃老年財務，確保生活品質無虞。專家建議，長者應審慎評估自身狀況，與專業顧問討論，量身打造最適合的養老方案，在享受獨立自主的同時，也能獲得生活保障與豐富內涵！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前