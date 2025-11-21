TWICE來了！粉絲塞爆小港機場 子瑜未現身原因曝光

【緯來新聞網】南韓人氣女團TWICE首次把巡迴舞台帶到台灣，7名成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢今（21日）清晨自仁川機場啟程，下午順利抵達高雄小港機場，吸引大批粉絲在現場熱情接機。

MOMO。（圖／翻攝畫面）

不過，成員彩瑛因身體狀況不佳，受到「血管迷走性昏厥」影響，確定無法參與本次高雄場的演出，讓不少支持者直呼可惜，也盼她能好好休息、早日恢復健康。

粉絲塞爆小港機場。（圖／翻攝畫面）

小港機場今集結眾多「ONCE」迎接成員們，子瑜因在日本參加活動，之後將從日本飛抵台灣和成員們會合，其餘7位成員抵達小港機場，多賢雖戴著口罩、帽子和墨鏡，但仍親切揮手回應粉絲們的歡呼，MOMO走出機場時也全程掛著笑臉，成員們通關後迅速上保母車，將抵達休憩飯店為演唱會做準備。

多賢和大家打招呼。（圖／翻攝畫面）

另外，「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」將於18日啟動，今年包括7大地標燈光文字秀、主題交通號誌燈，還有TWICE親自獻聲的高雄捷運進站廣播，全城市出動。從燈光、號誌到進站廣播，讓粉絲欣賞演唱會的同時，也能沈浸式感受TWICE氛圍感。

定延、志效。（圖／翻攝畫面）

