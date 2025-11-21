TWICE來了！高雄化身TWICE藍應援開唱 飯店推餐飲優惠與粉絲同樂

高雄承億24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧，以及27樓泰式餐酒館皆同步點亮藍色燈光。(承億酒店提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

南韓人氣女團TWICE首度訪台舉辦專場演唱會，夯團在22、23日連續兩日預計在高雄世運開唱，而團員們也陸續抵達高雄，吸引逾百位粉絲熱情接機。應援經驗豐富的高雄，早就準備好，整個城市以TWICE巡迴主視覺的藍色燈光點亮7大地標，高雄不少知名飯店也推出TWICE主題餐飲應援夯團開唱。

比照上個月BLACKPINK到高雄演出，整個港都沉浸在粉紅浪漫氛圍，這回為讓前來聆聽TWICE「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」演唱會的粉絲踏上高雄的第一刻，就能感受到滿滿的城市應援氛圍，不僅捷運中央公園站、壽山情人觀景台LOVE字點亮藍色光芒，城市吉祥物「高雄熊」（Kaohsiung Bear）社群也變身帥氣的藍色熊熊並獻上熱舞，

南韓人氣女團TWICE首度訪台舉辦專場演唱會，高雄以TWICE巡迴主視覺的藍色燈光點亮7大地標，圖為壽山情人LOVE觀景台與高雄熊同步加入藍色應援行列。(高雄市政府提供)

高雄以TWICE巡迴主視覺的藍色燈光點亮7大地標，義大遊樂世界特別將建築外牆與摩天輪點亮為清澈的藍色燈光響應。(高雄義大世界提供)

此外，高雄也有近 20 家飯店將「藍海」應援氛圍延伸至城市各個角落，包括H2O水京棧國際酒店、美麗四季精品旅館、夏悠旅居，以及義大遊樂世界特別將建築外牆與摩天輪點亮為清澈的藍色燈光；而高雄商旅、翰品酒店、麗尊大酒店、帕可麗酒店、香堤商旅、寒軒國際大飯店、水木商旅等眾多業者則播放高雄藍海應援影片，或以館內電子看板呈現主題視覺，甚至還溫馨打上「歡迎子瑜回家」等字幕，充分展現高雄歡迎TWICE與ONCE(粉絲名)的熱情，也讓粉絲從踏上高雄的第一刻起，就能沉浸在專屬的城市應援氛圍中。

除了藍色燈光視覺饗宴，多家旅宿更搭配TWICE熱門歌曲或藍色主題，推出演唱會限定商品與優惠活動，將應援心意融入舌尖上的體驗。其中高雄日航酒店「天空酒吧」將經典特調換上應援藍色，清澈藍調加夢幻泡泡，營造專屬儀式感；「承億酒店」推出主題調酒「Feel Special」，向經典歌曲致敬，邀請旅人舉杯為TWICE 應援；「高雄中央公園英迪格酒店」推出期間限定特調「WHAT IS LOVE」，以海藍漸層象徵青春悸動，搭配清新萊姆與夢幻棉花糖，成為獻給ONCE的甜蜜應援。

高雄福華大飯店也推出「最高景觀涮涮鍋」應援優惠，凡持TWICE演唱會門票並著藍色系服裝用餐打卡，即享專屬禮遇等。

