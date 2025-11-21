TWICE來了！7名成員率先抵達高雄 大批粉絲到場接機

韓國人氣女團TWICE出道10年終於首度來台開唱，明、後兩天將登上高雄世運主場館與粉絲見面，今（21）日成員們分批抵達高雄小港機場，下午2點半第一批七名成員已經到達，「台灣女孩」子瑜則預計3點多落地，現場擠滿大批粉絲熱情接機，場面相當壯觀！

昨日成員彩瑛突然宣布因患「迷走神經性昏厥」，身體不適確定缺席演唱會，而這次成員分成兩批前往，台灣籍成員子瑜從東京起飛，預計下午3點多會抵達高雄與大家會合，其他7名成員則是上午從韓國仁川出發，於下午2點半左右降臨小港機場，眾多粉絲早早就在機場等候，有人更自製應援手板與手燈，只為迎接終於來台的偶像。

下機後MOMO走在隊伍最前面，墨鏡搭配一身黑衣看起來相當俐落，志效則是身穿豹紋絨毛背心搭配短褲大秀美腿，後方的娜璉、SANA、MINA、定延、多賢面對粉絲歡呼聲不斷，也開心揮手回應，展現親切笑容。

成員們親切地和到場接機的粉絲打招呼。圖／台視新聞

