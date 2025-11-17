TWICE來台倒數超狂企劃曝光 團員為高雄捷運進站音獻聲

TWICE即將在高雄開唱。（圖／翻攝自TWICE IG）

K-POP天團TWICE將於11月22、23 日，連續兩天強勢攻佔高雄世運主場館開唱，秒殺程度堪稱一票難求。繼上週驚喜宣布為期十天的巡迴快閃店後，主辦單位Live Nation Taiwan再度重磅宣布，全面打造城市行銷企劃 「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」 ，官方活動將於明晚全面啟動。

本次計畫不僅將「巡迴主視覺藍色」點亮照亮高雄夜空，更升級為震撼雷射文字秀打上「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」、交通號誌趣味換上 「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」 限定字樣，甚至連高雄捷運全線都能聽到TWICE團員親自獻聲的進站音，再到演唱會世運主場館邀ONCE一同坐上「白色長凳」，還原巡迴主視覺的拍照背板及滿滿路燈旗等，掀起前所未見的 「全民瘋 TWICE」 現象級狂潮。

廣告 廣告

自2015年出道以來，TWICE已穩坐最具影響力與知名度的K-POP女子天團之一，憑藉朗朗上口的歌曲，如〈TT〉、〈Likey〉、〈What is Love?〉、〈FANCY〉，以及令人著迷的LIVE舞台魅力，至今已發行3張正規專輯、14張迷你專輯等。每次曝光TWICE都屢屢刷新紀錄，展現出TWICE在全球市場的超強號召力與影響力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

突問A-Lin「一個人孤單嗎」好尷尬 丁噹還原真相：我不知道