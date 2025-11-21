TWICE來台開唱！周子瑜「全裸洗澡嫩照」曝光 網暴動：從小美到大

娛樂中心／綜合報導

周子瑜在IG曬出洗澡時的「上空全裸照」，讓許多網友看後狂讚：「從小美到大！」（圖／翻攝自Threads）

南韓女團TWICE世界巡迴演唱會本週六、日在高雄國家體育場登場，這不僅是TWICE出道10年首次在台開唱，更是台灣籍成員周子瑜首次回家鄉演出，引發空前關注。周子瑜常會在個人社群上分享美照，IG更吸引超過1342萬名粉絲追蹤，她曾在IG貼出童年照片，包括洗澡時的「上空全裸照」，讓許多網友看後狂讚：「從小美到大！」

周子瑜小時候圓滾滾的眼睛加上櫻桃小嘴，精緻的臉蛋和現在差距不遠。（圖／翻攝自周子瑜IG）

周子瑜曾在IG貼出小時候的一系幼時萌照，並寫道：「當我們還是孩子的時候.. 。」包括從幼稚園到國小，只見她圓滾滾的眼睛加上櫻桃小嘴，烏黑的長直髮有時綁成馬尾、有時則是公主頭，雖然皮膚比現在黝黑，沒有太多打扮，但從小氣質就相當出眾，精緻的臉蛋和現在差距不遠，可看出周子瑜從小美到大完全沒變，難怪曾拿下世界第一美的榮耀。

值得注意的是，周子瑜並貼出嬰孩時洗澡的「上空全裸照」，照片中，嬰兒時的周子瑜擁有無辜、像小鹿的大眼睛，對著鏡頭嘟嘴的模樣相當可愛，被粉絲大讚是「母胎美女」。

嬰兒時的周子瑜擁有無辜、像小鹿的大眼睛，對著鏡頭張嘴的模樣相當可愛。（圖／翻攝自周子瑜IG）

周子瑜在IG曬出洗澡時的「上空全裸照」，讓許多網友看後狂讚：「從小美到大！」（圖／翻攝自周子瑜IG）

PO文一出，許多粉絲看後狂讚：「從小美到大！」、「子瑜天生可愛」、「我們愛著你,如此愛你」、「子瑜！從小到大都那麼可愛！是吃可愛長大的嗎！」、「SO CUTE」、「Babyyy tzuyuu」、「這個女孩看起來很高興生氣」、「好可愛」、「彈彈的側眼」、「我喜歡最後一張照片」、「你知道你有多可愛嗎」。

