TWICE來台開唱 子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了
（中央社記者王心妤台北22日電）韓國女團TWICE今晚起連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，台灣成員子瑜以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了。」粉絲回以熱烈尖叫。
TWICE此次演唱會以四面台呈現，從新歌「THIS IS FOR」、10週年單曲「ME+YOU」到各團員個人舞台，再到歷年代表作「Strategy」、「What Is Love?」、「FANCY」，30多首經典歌曲展現熱情舞台魅力。
成員們除了以中文向觀眾致意，子瑜也說：「我終於帶成員來高雄了，很開心跟成員們來到高雄，相信大家也期待已久，我也期待非常久，一起享受這晚好嗎？」粉絲也馬上回以尖叫聲。
演出尾聲，TWICE以「Feel Special」、「ONE SPARK」將氣氛炒到最熱烈，煙火也隨之綻放，她們接著演唱「ME+YOU」、「Magical」作為安可曲，為演唱會畫下句點。（編輯：龍柏安）1141122
其他人也在看
（影）（直擊）TWICE抵高雄！小港機場千人暴動 子瑜獨自飛回來
韓國天團TWICE明天（22日）起將在高雄世運主場館連唱兩天，今天7位成員現身高雄小港機場，現場擠滿破千名粉絲，從入境大廳到機場外停車場滿全是人。「台灣成員」子瑜因昨天在東京參加時尚活動，今天將在下午3點之後才會抵達機場。TWICE粉絲等了10年，即將在明天舉行「THIS IS FOR」世界巡演高雄自由時報 ・ 1 天前
獨家／搶賺ONCE財！手燈出租450元 lovely娃娃秒漲價
獨家／搶賺ONCE財！手燈出租450元 lovely娃娃秒漲價EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
F4成絕響？演唱會名稱及場次申請公文曝光 演出人員名單獨缺這個姓氏
F4今年曾兩度在五月天演唱會上合體，當時獻唱《流星雨》掀起滿滿回憶殺，原本粉絲期待言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天迎接明年25周年能展開大型巡演，不過日前傳出朱孝天將「除名」不在演出名單中，最新曝光的文件中，也獲得了證實。從中國文旅部官網查詢到的批文顯示，「FOREVER 恆星之城巡迴演唱會-上海站」自由時報 ・ 1 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
等待3686天！TWICE首次在台開唱 應援團隊祭6大應援
台灣粉絲自TWICE出道以來，足足等待了3686天，終於盼到與成員相見的時刻。為了迎接首次演出，應援團隊特別在兩天的演出中準備不同驚喜：首日安排手機燈海與手幅應援，次日則加碼人浪、手幅、應援影片及大合唱，就是希望讓TWICE成員感受到台灣ONCE毫不保留的愛。此外，TWICE台...CTWANT ・ 17 小時前
TWICE抵台粉絲搶接機! 周子瑜現身機場一度大暴動
南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導韓國女團TWICE演唱會在周六登場，下午七位成員，從韓國飛抵高雄，而台灣成員周子瑜，因為前一天有日本活動，所以隻身從日本返台跟其他成員會合，她清靈的現身入境大廳，對粉絲燦笑揮手，粉絲叫到快破音，甚至為了多看幾眼子瑜，現場一度大暴動。民視 ・ 1 天前
影片自稱「一刀未剪」卻刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」 三立回應了
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站今明兩天在高雄國家體育場登場，這不僅是TWICE出道10年來首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜首次以工作身分回到家鄉。總統賴清德昨（21）日談到此事卻脫口說出「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。網友發現，《三立新聞》一段標榜「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢又有閒」的語句給剪掉；對此，三立在原片......風傳媒 ・ 12 小時前
有錢有閒看演唱會？賴清德：台灣經濟進步 所以周子瑜回來表演
第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影《大濛》以白色恐怖為背景入圍11項大獎。總統賴清德於21日晚間前往影院觀影，藉此表達對台灣影視娛樂產業的支持。對於韓團TWICE台籍成員周子瑜回台表演，他開心表示歡迎，同時表示，希望在政府的支持下，能有更多演藝工作及文化創作者共同譜寫台灣這塊土地的故事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
直擊／子瑜回家！TWICE高雄開唱萬人瘋穿藍海 粉絲：希望逼哭她
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。《三立新聞網》直擊場外，萬名粉絲紛紛換上TWICE藍色代表色dress code應援。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
直擊／TWICE開唱誠意破表 高雄場獨家35秒煙火秀、加碼翻唱〈日不落〉
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連週末兩天，登上高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR緯來新聞網 ・ 15 小時前
TWICE世運官方照釋出！娜璉發文「這細節」粉絲大讚
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團TWICE於高雄世運主場館連續兩天舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，昨（22）日首場吸引5.5萬名粉絲到場。TWICE一登場便帶來〈THIS IS FOR〉等歌曲，從團員的個⼈舞台到歷年熱門單曲〈FANCY〉、〈What Is Love?〉、〈YES or YES〉，整場演出超過兩小時、三十多首歌，讓粉絲完全沉浸在TWICE的魅力中，而ONCE的尖叫聲迴盪世運主場館，展現台灣粉絲等待十年的熱情與支持。民視 ・ 1 小時前
回鄉開唱心願達成！TWICE子瑜抵高雄 千名粉絲瘋狂迎接
子瑜昨前往東京站台品牌活動，今與TWICE分批抵台。她等待了10年，終於將在故鄉高雄開唱，歌迷一早便在小港機場守候，現場不僅掛上「十年的等候，只為這一刻相見」的紅色布條迎接TWICE訪台，還有粉絲準備注音應援條，恭喜子瑜「帶姐姐們回家」。稍早，子瑜以白色上衣、棕色短...CTWANT ・ 1 天前
終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了
終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
粉絲驚人!TWICE高雄開唱 往世運主場館列車班班爆滿
韓國人氣團體TWICE成立10年，首度在台灣登場演唱，高雄世運主場館今（22日）下午起就出現朝聖粉絲，愈接近開唱時刻，高捷往演唱會場班班爆滿，在擠沙丁魚般車廂裡，有人悄聲敘述自己的期待，「今晚終於可以圓夢！」。TWICE今晚在高雄世運主場館開唱，其中台籍藝人周子瑜回到故鄉獻唱，引起話題，演唱會場外下自由時報 ・ 18 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前