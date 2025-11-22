TWICE來台開唱 子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了

（中央社記者王心妤台北22日電）韓國女團TWICE今晚起連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，台灣成員子瑜以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了。」粉絲回以熱烈尖叫。

TWICE此次演唱會以四面台呈現，從新歌「THIS IS FOR」、10週年單曲「ME+YOU」到各團員個人舞台，再到歷年代表作「Strategy」、「What Is Love?」、「FANCY」，30多首經典歌曲展現熱情舞台魅力。

成員們除了以中文向觀眾致意，子瑜也說：「我終於帶成員來高雄了，很開心跟成員們來到高雄，相信大家也期待已久，我也期待非常久，一起享受這晚好嗎？」粉絲也馬上回以尖叫聲。

演出尾聲，TWICE以「Feel Special」、「ONE SPARK」將氣氛炒到最熱烈，煙火也隨之綻放，她們接著演唱「ME+YOU」、「Magical」作為安可曲，為演唱會畫下句點。（編輯：龍柏安）1141122