TWICE來台開唱！白冰冰41年前超仙嫩照流出 網嚇：「撞臉周子瑜」
娛樂中心／綜合報導
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會本週六、日在高雄國家體育場登場，出道10年首次在台開唱，讓粉絲相當期待。而70歲資深藝人白冰冰縱橫演藝圈近50年，早年為歌手，曾前往日本發展，回台後跨足主持節目。如有粉專先前PO出她41年前年輕時的超仙美照，鵝蛋臉上更有著精緻五官，讓許多網友嚇壞驚呼：「撞臉TWICE周子瑜。」
有粉專先前在臉書貼出白冰冰的昔日美照，並寫道：「1984年當年29年華的蓋高尚美女。」照片中，只見她身穿白色細肩帶的長薄紗，隱隱可見纖細的身材曲線，小巧的臉蛋更擺出嫵媚神情，再加上自信的笑容，絲毫不輸韓團TWICE的周子瑜。
對此，白冰冰後來在臉書轉分享回應：「謝謝你找到我當年這麼經典的畫面，一轉眼在演藝圈都將近50年了，這張照片也將近40年，看到年輕的自己，飛揚的神情及對未來的憧憬，只想著努力的往上爬，就沒想到爬坡的路上會跌倒，也會摔下來，更沒想到會有殘暴獵人掠奪我的親人生命，致我於萬劫不復⋯⋯。」
白冰冰表示：「一切都過去了，現在的我孑然一身，有人稱讚我高EQ，有人說我大器，其實回首一望，再難的關卡都過去了，我還有什麼好怕的，未來無論是休閒、工作、生活，只要無愧我心，我將用隨心所欲的方式來面對我的人生下半場，敬請各位繼續支持！」
不少網友看後紛紛狂讚：「就是周子瑜」、「以前真的漂亮 難怪去日本發展」、「年輕時期真的是一朵花」、「年輕時 也是很辣手的」、「這才是最美的TW ICE啊！」、「誰沒年輕過啊！阿姑年輕時也很漂釀啊～」、「宇多田冰」、「年輕時很有特色，話說楊麗花小姐跟陳美鳳小姐，年輕時也超時髦」、「當年去日本是走偶像路線的」、「兩岸叫冰冰的都是美人啊」。
