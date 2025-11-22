TWICE來台開唱 賴總統：演唱會受歡迎 代表許多人有錢有閒

今天是金馬獎，賴清德總統昨（21日）晚前往影城觀賞白色恐怖題材電影「大濛」，並鼓勵民眾走進電影院觀賞本土電影。而賴總統受訪時也提到，南韓人氣團體TWICE本周末將首度在台灣演出，「TWICE的周子瑜，我們台南人，要回來表演了」，他強調，在台灣的演唱會都大受歡迎，表示台灣經濟進步，有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒。

賴總統昨晚與總統府秘書長潘孟安觀賞「大濛」，會前受訪表示，一方面支持本土電影，另一方面他自己很喜歡陳玉勳導演的作品，不管是總鋪師、熱帶魚，或是消失的情人節，都非常好看。

賴總統說，非常喜歡陳玉勳導演用電影來說台灣的故事，唱台灣的歌，而且這部電影「大濛」是發生在民國40年代，是他出生那個年代，而且又已得到金馬獎11項大獎的入圍，可以說精彩可期。非常歡迎，也非常鼓勵熱愛電影的好朋友們，能夠走進電影院來觀賞這部電影，也觀賞其他本土電影。

話鋒一轉，賴總統說，「大家有沒有注意到周子瑜要回來了？TWICE的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了。」

賴總統表示，這幾年韓國的天團Black Pink已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、還有台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示台灣經濟進步，有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以買演唱會的門票，然後去觀賞。

賴總統說，這代表著台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。希望在政府的支持之下，台灣的演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣來，在台灣這一塊土地，大家共同來創作。

