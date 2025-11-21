TWICE來台開唱！高雄市府隨機抽查旅宿業
[NOWnews今日新聞] 韓國女團TWICE今（21）日抵台，並將於22、23日在高雄世運主場館開唱，高雄市政府也不忘以演唱會巡迴視覺「藍燈」應援，觀光局為嚴防業者不當收費、影響旅客權益與高雄城市觀光形象，隨機展開旅宿業房價稽查，24家旅宿均無超收房價。
高雄市觀光局表示，韓國女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，本（11）月18日即點亮7大地標「巡迴視覺藍」燈飾與布置後，陸續有壽山觀景台、吉祥物高雄熊，以及多家高雄飯店觀光產業加入藍色應援行列，讓演唱會持續加溫。
觀光局長高閔琳表示，大型活動、連假與演唱會期間飯店旅宿住宿價格向來備受關注，市府主動隨機抽查並搭配「海巡」模式，杜絕業者不當收費、影響旅客權益與高雄城市觀光形象，而根據法規，業者需申報並遵守備查房價，如有向旅客收取高於備查價格，或任意取消訂房等，將依法按違規情節逐房裁處新台幣1萬至5萬元罰鍰，提醒業者切勿因短期利益影響自身品牌與高雄城市形象，而稽查結果顯示，24家旅宿均無超收房價情事。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
直擊TWICE現身高雄！Momo、Mina狂揮手 上千粉絲沒暴衝超守秩序
玉澤演根本台灣人！見師妹TWICE來台新聞 秒發文：歡迎來到臺灣
TWICE來台開唱！高捷藍色應援 百元寄行李輕鬆看演唱會
其他人也在看
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 1 天前
青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前
青龍獎／玄彬、孫藝真同封帝后！夫妻兩人台下相擁 她哽咽上台告白老公
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」於今（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 登場，今年看點多到爆棚，現場堪稱「神仙級同台」。《三立新聞網》也幫統整了所有得獎名單，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／范冰冰要來了？《地母》角逐影后 導演鬆口「10字回應了」
2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，稍早最佳導演入圍者陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安受訪，而女星范冰冰以《地母》角逐最佳女主角，明天是否會出席金馬獎，張吉安導演也給出回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
金馬獎2025／十影評人預測投票最佳劇情片、最佳導演獎結果：《大濛》大贏家！
2025年第62屆金馬獎即將於 11/22（六）晚間頒獎典禮上公布得獎名單。Yahoo電影戲劇編輯部今年號召十位影評人共同看完四大獎入圍組（最佳劇情片、最佳導演、影帝、影后）電影作品，並以他們以專業角度為四獎做出預測性投票，一起來看看他們如何預測。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！彩瑛健康因素缺席！入場須知、彩排時間、交通資訊一次看
韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，令人驚喜的是其中11/22將在台灣舉辦，地點就辦在高雄世運主場館！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已，目前台灣主辦單位Live Nation Taiwan 理想國尚未公開售票訊息，小邊將持續為讀者追蹤，TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
小島秀夫不來台灣了！確診A型流感取消金馬行程 原本要上台頒獎讓粉絲超錯愕
以熱愛電影聞名的遊戲製作人小島秀夫原定要來台參加金馬影展大師講談以及金馬獎頒獎典禮，今日他說明因為出現發燒症狀，經檢查後確診為 A 型流感，因此將取消來台行程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
青龍獎／《徵人啟弒》橫掃6大獎！從影后到技術獎全包 成全場最風光
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」19日晚間於首爾汝矣島 KBS Hall 盛大舉行，今年星光群聚、話題滿點。其中由朴贊郁執導的新作《徵人啟弒》成為本屆典禮最大贏家，一口氣囊括最佳作品、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、音樂獎與技術獎等多項大獎，氣勢全面壓過群雄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／TWICE抵達高雄！7成員現身機場掀暴動 親民揮手空氣都是香的
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早除子瑜與無法來台的彩瑛外，其餘7成員抵達高雄小港機場，親切與粉絲揮手招呼，尖叫聲不斷。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前
金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳
金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷
金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
TWICE首次攻佔高雄世運主場館開唱 高捷攜手高市府打造升級版藍色應援
韓國超人氣女團TWICE首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖；高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷這次在高市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援，自今(廿)至廿三日在高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，今日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚五時三十分至十一時可在中央公園捷運站一號出入口看到雷射字體「TWICEWORLDTOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風 ...台灣新生報 ・ 1 天前
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳
臺灣奧斯卡參賽作品赴洛杉磯放映 與AWFF、美國電影中心合作 拓展北美宣傳 【記者蔡富丞/綜合報導】為協助代 […]民眾日報 ・ 1 天前
李安確定出席金馬獎！首曝奪奧斯卡獎回家後 父親說「這句話」
導演李安日前風塵僕僕從美國回到台灣，參加金馬影展映後大師講堂，以其經典作品《斷背山》為主題分享導演故事。這位國際知名導演在活動中透露，自己一開始接觸到《斷背山》，雖然被故事觸動，卻認為同志愛情故事好像與自己無關，直到拍完《綠巨人浩克》後仍念念不忘，才決定開拍。李安也分享了父親對他電影事業的態度轉變，以及拍攝《臥虎藏龍》鐸獎後父親的反應。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
歐洲電影獎揭曉！《情感的價值》提名6項成最大贏家
歐洲電影獎揭曉！《情感的價值》提名6項成最大贏家EBC東森娛樂 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前