TWICE來台開唱！高雄市府隨機抽查旅宿業

[NOWnews今日新聞] 韓國女團TWICE今（21）日抵台，並將於22、23日在高雄世運主場館開唱，高雄市政府也不忘以演唱會巡迴視覺「藍燈」應援，觀光局為嚴防業者不當收費、影響旅客權益與高雄城市觀光形象，隨機展開旅宿業房價稽查，24家旅宿均無超收房價。

高雄市觀光局表示，韓國女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，本（11）月18日即點亮7大地標「巡迴視覺藍」燈飾與布置後，陸續有壽山觀景台、吉祥物高雄熊，以及多家高雄飯店觀光產業加入藍色應援行列，讓演唱會持續加溫。

觀光局長高閔琳表示，大型活動、連假與演唱會期間飯店旅宿住宿價格向來備受關注，市府主動隨機抽查並搭配「海巡」模式，杜絕業者不當收費、影響旅客權益與高雄城市觀光形象，而根據法規，業者需申報並遵守備查房價，如有向旅客收取高於備查價格，或任意取消訂房等，將依法按違規情節逐房裁處新台幣1萬至5萬元罰鍰，提醒業者切勿因短期利益影響自身品牌與高雄城市形象，而稽查結果顯示，24家旅宿均無超收房價情事。

