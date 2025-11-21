TWICE出發了！7名成員空降高雄倒數 子瑜日本行後直飛回台

TWICE成員Sana（左起）、Mina、娜璉、Momo、多賢、定延已從仁川機場搭機，準備飛抵台灣，也是團體首次登台。翻攝YT@newsenTV

韓國人氣女團TWICE明（22日）晚起一連兩天將在高雄世運主場館開唱，今早成員們現身仁川機場準備搭機來台，由於成員彩瑛昨已宣布近期被診斷出患有「迷走神經性昏厥」，預計暫停活動至今年底，遺憾無憾參與高雄場演出；而台灣成員子瑜，昨快閃東京出席精品活動，預計將從日本來台，其餘7位成員稍晚將飛抵高雄小港機場。

昨深夜TWICE所屬的JYP娛樂緊急在社群公告，宣布彩瑛確定請病假至年底，其實從10月底起已陸續缺席團體活動的彩瑛，除了沒跟成員巡迴吉隆坡、雪梨及墨爾本，日前也沒隨團赴上海參加簽售會，讓ONCE（粉絲名）十足憂心偶像的健康狀況。

26歲的彩瑛與子瑜同屬團中的忙內，因為健康因素將缺席團體活動至年底。翻攝IG@chaeyo.0

即便本週末的TWICE演唱會是子瑜出道10年首次帶成員一起回家開唱，台灣ONCE雖想見到9人全員一起登台，仍將偶像健康放首位，希望彩瑛好好休養，早日健康回歸舞台，並期待明年3月21日大巨蛋再見！

7成員仁川起飛

而今早TWICE其他成員準備從仁川機場搭機飛來台，由於一大早就上工，志效還被捕捉到打哈欠的超萌畫面，不過她一見到粉絲就立刻展開笑顏，Sana等成員們也熱情收下粉絲遞上的信件，展現寵粉的一面。

Sana貼心收下粉絲信件。翻攝YT@newsenTV

志效被捕捉到打哈欠的畫面。翻攝YT@newsenTV

志效展開笑顏打招呼。翻攝YT@newsenTV

TWICE準備飛抵高雄。翻攝YT@newsenTV

子瑜東京上工另外飛

而TWICE的行程真的滿檔，直到昨天（20日）仍賣力跑活動，成員娜璉一早就在首爾出席美妝活動，台灣成員子瑜則快閃日本，飛至東京為精品站台，就連媽媽黃燕玲都被粉絲捕捉到陪著女兒一起去！

子瑜昨天在東京出席精品活動。翻攝X@modelpress

即便TWICE這次來台開唱遺憾8缺1，但因為是她們出道10年的首次全員登台演出，也是子瑜出道後首次回台表演，高雄已點亮七大地標應援，一起歡迎台灣成員子瑜帶成員們回家開唱，見證這歷史性的一刻。



