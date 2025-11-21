TWICE出發飛高雄！不見子瑜 志效機場時尚「放送逆天長腿」超懂高雄氣溫

TWICE出道10年首次飛來台開唱。翻攝自Newsen YT



南韓人氣女團TWICE出道10年，終於在本周末首度登上高雄世運主場館，舉行《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》演唱會，7位成員今（11/21）日上午從仁川機場啟程來台，現場吸引大批媒體與粉絲守候，成員們一一揮手致意。然而，因健康因素暫停活動的彩瑛確定缺席，而台灣成員子瑜昨天在東京出席時尚活動，預計另外搭機返台與成員會合。

TWICE於今日一早現身仁川國際機場，當地氣溫僅9度，成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢紛紛以厚外套、帽子等保暖穿搭亮相，親切向鏡頭揮手。其中，Sana因未穿外套，不時向記者喊冷，聽見一旁粉絲呼喊她的名字時，也微笑停下腳步收信；娜璉則在聽見粉絲誇她漂亮時，直接點頭回應；走在隊伍最後的隊長志效，不畏寒冷天氣，大方放送逆天長腿。

廣告 廣告

不過，目前未見子瑜同行，引發粉絲好奇。經證實，子瑜昨日人在東京出席品牌活動，將會獨自搭機直接從日本飛來台灣。

TWICE成員啟程來台。翻攝自Newsen YT

TWICE成員啟程來台。翻攝自Newsen YT

TWICE成員啟程來台。翻攝自Newsen YT

TWICE成軍10年，即使成員中有台灣籍的子瑜，但團體從未在台灣舉辦巡演；只有娜璉曾到高雄參加啤酒節，這次終於迎來出道以來首度在台專場，讓台灣ONCE激動直呼「等了10年終於等到TWICE」。

然而，所屬經紀公司JYP娛樂昨日發布聲明，宣布彩瑛因罹患血管迷走神經性昏厥，需要休息將活動暫停至年底，因此無法參與本次高雄演唱會。雖然粉絲難掩遺憾，但仍紛紛留言為她加油，「身體最重要，等妳健康回來」。

TWICE預計於今日下午2點多抵達高雄。小港機場已有粉絲提前卡位等候，隨著成員啟程消息曝光，現場人潮預估將持續增加。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人