TWICE出發飛高雄！ 7成員親切打招呼 子瑜日本飛台、彩瑛缺席

韓國女團TWICE演唱會即將在高雄登場，成員們已從韓國仁川機場啟程來台。（圖／TVBS）

韓國女團TWICE演唱會即將在高雄登場，成員們已從韓國仁川機場啟程來台。在低溫環境下，7名成員包裹嚴實但仍親切回應粉絲熱情。台灣成員子瑜因前一天在日本參加活動，將從東京直飛高雄與團隊會合。然而，成員彩瑛因罹患「血管迷走神經性昏厥」，確定暫停年底前所有活動，無法參與高雄場演出。粉絲們雖感遺憾，但紛紛表達對彩瑛早日康復的祝福。

演唱會周邊商品銷售帳篷已搭建完成，周圍道路警示線也特地換成演唱會主題藍色。許多粉絲提前來到現場踩點拍照，甚至有粉絲從美國德州專程飛回台灣，希望為13歲女兒購買周邊商品。雖然演唱會門票難求，但粉絲熱情不減。部分粉絲更自費租用LED廣告牆，在高雄六合夜市和美麗島站11號出口播放子瑜從出道至今的影片片段，慶祝她回到家鄉。這次TWICE成員抵台後不會走VIP通道，希望能直接向台灣粉絲打招呼。

成員彩瑛因罹患「血管迷走神經性昏厥」，確定暫停年底前所有活動，無法參與高雄場演出。（圖／TVBS）

粉絲對於彩瑛無法參與演出表示遺憾，一位粉絲表示，雖然彩瑛缺席很遺憾，但希望她能早日康復。另一位粉絲則說，既然都來高雄了，當然希望9個人能合體，但健康更重要。粉絲們也期待明年3月TWICE在台北大巨蛋的演出能有完整陣容。

有些粉絲提前到場，是擔心演唱會當天人潮擁擠難以拍到好照片。還有一位特地從美國德州飛回台灣的粉絲表示，他是為了13歲的小女兒而來，雖然演唱會票一直掃不到，但仍希望能購買到周邊商品。

TWICE這次在高雄世運主場館連續兩天的演出備受期待。粉絲們以各種方式表達對偶像的支持，包括自費宣傳和到場支持。雖然少了彩瑛的參與，但粉絲們仍期待一場精彩的演出，並希望能在台灣與偶像們有近距離的互動。

