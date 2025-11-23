TWICE出道十年首度來台 子瑜媽曝緊張心聲：像在嫁女兒

TWICE子瑜回台灣演出，讓媽媽有嫁女兒的感覺。（圖／讀者提供）

韓國女團 TWICE 出道 10 年，這次首次在台灣舉辦演唱會，也是成員子瑜第一次在故鄉登台表演。今（23 日）迎來最後一天的演出，子瑜除了多次向 ONCE（粉絲名）表達感謝，也提到自己有看到大家準備的各種應援，子瑜更感性地透露，演出前一天她和媽媽見面時，母女倆都對這次回到家鄉開唱有特別深的感觸，子瑜媽更說有種「嫁女兒」般的心情。

子瑜提到表演前有跟媽媽先碰面，結果媽媽比她還要緊張，笑說：「她（媽媽）覺得像在嫁女兒一樣！」此話一出掀起全場暴動，就連團員們都驚訝說：「跟誰結婚？」還爆料其實不只子瑜的媽媽緊張，就連子瑜本人昨天也非常緊張。

談到回台灣演出，子瑜坦言心情非常不真實，「因為媽媽我又更緊張了，表演前她告訴我說『我想好妳要怎麼跟ONCE講話了』，很爆笑，等這一天等了很久，開心到無法用言語形容。」這時團員衝過來把她圍住，要她「不能哭」，展現出滿滿的團魂。

