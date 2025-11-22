TWICE出道10年來台開唱 子瑜喊「我終於帶成員來高雄了」數萬人嗨翻
台灣成員周子瑜所屬的南韓女團TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場，就在今明兩天（11/22、11/23）於高雄國家體育館（世運主場館）登場，出道10年終於返鄉開唱的子瑜在台上向大家喊話，「我終於帶成員來高雄了」，讓粉絲感動落淚。
晚上6點半開唱前，來聽演唱會的ONCE（TWICE粉絲）穿著各式「藍色」應援服裝湧入高雄，聚集在世運主場館周邊，大批粉絲早在下午就來買周邊商品，萬人在場邊搶聽彩排，甚至有人趴地試圖從縫隙一睹女神光彩。不只有台灣人，還有些粉絲特地從國外來台追星，與捷運站內大型廣告看板合照。警方也在周遭加強取締攤販，高雄左營警分局表示，尚未發現認定為仿冒品案件，但現場違規攤販告發5件，勸導20件。
演場會開始，TWICE成員一起打招呼，「大家好，高雄！」而子瑜一開口全場尖叫，她表示，「我終於帶成員來高雄了，很開心跟成員們來到高雄，相信大家也期待已久，我也期待非常久，一起享受這晚好嗎！」粉絲等了10年，許多人當場感動落淚。
隊長志效透露，TWICE跟大家一樣都也很期待今天，定延也提醒粉絲「別光顧著用手機錄影，要開心玩！」Momo和娜璉都幫忙帶動現場氣氛，要大家更投入、嗨起來！
多賢用中文說出「好想你們」，並表示「我們終於在我們的驕傲子瑜的家鄉開演唱會了！」還不時跟子瑜確認自己的中文發音是否標準。Sana則用台語向粉絲說「大家好」，她也提到，唱歌時台下亮起一片粉絲打出的子瑜專屬藍色光芒，整個場面超美，「你們這些人（指粉絲）有夠浪漫！」讓現場ONCE嗨翻，氣氛熱鬧沸騰。
《THIS IS FOR》高雄場歌單以〈THIS IS FOR〉開場，歌單還有多首高人氣歌曲包括〈STRATEGY〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN'T STOP ME〉等。
演唱會尾聲，現場綻放35秒煙火秀，TWICE在全場高喊安可聲後重新上台，子瑜大喊還有一首歌送給大家，邀請全場一起唱，原來是蔡依林的〈日不落〉，現場數萬人大合唱，氣氛感人。
更多太報報導
子瑜睽違10年回家開唱 黃安突稱領悟「閉嘴就行」 議員：始作俑者不就是你
TWICE今高雄開唱！子瑜媽媽談10年心路歷程 罕曝「成員真實互動」
18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光
其他人也在看
子瑜睽違10年回家開唱 黃安突稱領悟「閉嘴就行」 議員：始作俑者不就是你
南韓女團TWICE出道10週年，今（11/22）起一連兩天於高雄世運主場館開唱，台灣籍成員周子瑜也是首次以公開身分回到家鄉演出。10年前16歲的周子瑜遭舔共藝人黃安稱「台獨份子」，被逼道歉，如今黃安發文表示，近年他有覺悟公關危機時「閉嘴就行，時間總會過去」，一席話被桃園市議員黃瓊慧痛批，「黃安怎麼好意思啊？也不想想為什麼需要等10年？始作俑者不就是你嗎」。太報 ・ 17 小時前
週末回暖各地早晚涼 下週東北季風再增強
[Newtalk新聞] 受到東北季風減弱影響，週末全台氣溫逐漸回升，白天北台灣將感受到明顯暖意，不過清晨與夜間仍偏涼，低溫約15至19度，要留意日夜溫差變化。 今天各地天氣普遍為晴時多雲，迎風面的北海岸、宜蘭及大台北山區仍有局部短暫雨，東半部雲層偶有空檔，其他地區多為多雲到晴的穩定天氣。氣象署指出，週日白天回暖最明顯，北台灣高溫可上看約24-28度，中南部與台東更可來到26-30度，感受溫暖舒適。 離島方面，澎湖、金門、馬祖皆為晴到多雲，氣溫約15-23度。 然而好天氣僅短暫，下週一(24日)將有新一波東北季風南下，全台再度回到偏涼的環境。迎風面的北部、宜蘭、東部整日轉為陰雨、溼涼天氣；中南部因位處背風面，仍為晴時多雲，但早晚偏涼、日夜溫差大。 海象方面，東北風帶來的風浪仍不小，桃園至彰化沿海、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖與馬祖部分時間有平均風6級或陣風8級的強風，沿海浪高約2至3公尺，提醒民眾避免靠近海邊從事活動。 至於各界關注的熱帶擾動發展，「天琴颱風」是否生成？氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，下週起菲律賓以東洋面將有熱帶擾動發展，預計下週中後期可能西行穿越菲律賓後進入新頭殼 ・ 1 天前
溫差大！回暖再降溫「洋蔥穿法」救命 醫：這族群須當心
天氣變化多端！週末氣溫飆升30度，下週一東北季風增強又將使溫度下降。醫師提醒大溫差恐增加心肌梗塞、猝死風險，建議民眾採「洋蔥式」穿衣法因應。超商業者看準保暖商機，掀起襪子大戰！一方主打日本同款襪在台就能買，另一方推出多達12色MIT襪款，銷量翻漲將近4倍，成為消費者禦寒首選。專家也呼籲，未來一週天氣溫差大，應做好保暖工作，避免感冒著涼。TVBS新聞網 ・ 1 天前
直擊》周子瑜到了！從東京獨飛高雄 白色貼身高領上衣仙氣十足
韓國人氣女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，20日赴東京亮相精品活動的台灣成員周子瑜，稍早獨自飛抵高雄小港機場，準備上車與其他已經抵台的團員會合；這也是TWICE出道10年首度訪台開唱，周子瑜終於能以工作身分回家鄉演出，見到粉絲熱烈迎接，她也開心露出微笑向粉絲致意。中時新聞網 ・ 1 天前
又有熱帶擾動！新一波東北季風下週襲 多地轉雨再降溫
明（22）日仍持續受到東北季風影響，各地早晚偏涼，不過週末會減弱。氣象粉專「天氣風險」表示，週末氣溫會逐漸回升，不過下週一將再度伴隨新一波東北季風南下，整日氣溫偏涼較冷；此外，預報顯示，南方洋面下週起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下週中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／5萬人全哭了！子瑜手寫信「曾經很懷疑自己」：有想過放棄
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）、明（23日）兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
TWICE今開唱！粉絲「臨時被換位」 原因超貼心
TWICE今開唱！粉絲「臨時被換位」 原因超貼心EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
TWICE抵達高雄機場 粉絲熱情接機（1） (圖)
台灣成員子瑜所屬的韓團TWICE即將在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，成員21日下午抵達高雄機場，她們未走VIP通道，而是與一般旅客一起出關，眾多粉絲在入境大廳守候。中央社 ・ 1 天前
子瑜回家了！甜笑揮手謝粉絲 尖叫聲灌爆機場
ONCE等了10年！女團TWICE終於要在台灣開唱，今（21）日下午2點半第一批七名成員已經到達，台灣成員周子瑜則因為先前在日本出席活動，今日是搭乘另一班機，下午約3點才抵達機場，且身上完全沒做遮掩，台視新聞網 ・ 1 天前
直擊／10年了歡迎子瑜回家 粉絲燈箱應援喊話：希望逼哭子瑜
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連兩天在世運主場館開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度緯來新聞網 ・ 18 小時前
冷空氣南下倒數！下週北部降溫濕涼 清晨恐探14度
氣象署指出，22日北台灣及花東地區可能出現零星降雨，新竹以南則維持多雲到晴的天氣型態。氣溫方面，各地白天溫度將比今日略升1至2度，北部及宜蘭高溫可達22至25度，中南部約為26至28度，夜間及清晨低溫約17至20度，早晚感受較涼。周日白天起東北季風減弱，氣溫明顯回升，各...CTWANT ・ 1 天前
子瑜回家了！TWICE今晚高雄開唱 子瑜媽談心路歷程：期待整整10年
韓國女團TWICE今晚將在高雄世運主場館開唱，粉絲盼了10年終於等到子瑜回家，這是TWICE首次來台開唱，一大早粉絲已在排隊買周邊商品，要用行動支持偶像。終於不用飛出國看演唱會了！ ONCE一早狂排買台視新聞網 ・ 23 小時前
TWICE來台開唱！白冰冰41年前超仙嫩照流出 網嚇：「撞臉周子瑜」
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站，本週六、日在高雄國家體育場登場，出道10年首次在台開唱，讓粉絲相當期待。而70歲資深藝人白冰冰縱橫演藝圈近50年，早年為歌手，曾前往日本發展，回台後跨足主持節目。如有粉專先前PO出她41年前年輕時的超仙美照，鵝蛋臉上更有著精緻五官，讓許多網友嚇壞驚呼：「撞臉TWICE周子瑜。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鏡爆焦點／弄壞設備 占用梯廳 楊宗緯全家被批惡鄰居
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
陶晶瑩為TWICE拚了！大巨蛋「秒飛奔南下應援」送早餐力挺子瑜
韓女團TWICE 22、23 日連兩天登高雄世運主場館開唱，台灣成員周子瑜出道 10 年首度唱回家鄉，意義非凡。陶晶瑩今（22）日稍早在台北大巨蛋參與「民歌大團圓」演唱會，結束後立刻帶著女兒荳荳火速南下高雄朝聖，還貼心準備高雄在地早餐店的飯糰、蛋餅送給 TWICE 團員，以行動力挺子瑜。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前