TWICE出道10年來台開唱 子瑜喊「我終於帶成員來高雄了」數萬人嗨翻

台灣成員周子瑜所屬的南韓女團TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場，就在今明兩天（11/22、11/23）於高雄國家體育館（世運主場館）登場，出道10年終於返鄉開唱的子瑜在台上向大家喊話，「我終於帶成員來高雄了」，讓粉絲感動落淚。

晚上6點半開唱前，來聽演唱會的ONCE（TWICE粉絲）穿著各式「藍色」應援服裝湧入高雄，聚集在世運主場館周邊，大批粉絲早在下午就來買周邊商品，萬人在場邊搶聽彩排，甚至有人趴地試圖從縫隙一睹女神光彩。不只有台灣人，還有些粉絲特地從國外來台追星，與捷運站內大型廣告看板合照。警方也在周遭加強取締攤販，高雄左營警分局表示，尚未發現認定為仿冒品案件，但現場違規攤販告發5件，勸導20件。

演場會開始，TWICE成員一起打招呼，「大家好，高雄！」而子瑜一開口全場尖叫，她表示，「我終於帶成員來高雄了，很開心跟成員們來到高雄，相信大家也期待已久，我也期待非常久，一起享受這晚好嗎！」粉絲等了10年，許多人當場感動落淚。

隊長志效透露，TWICE跟大家一樣都也很期待今天，定延也提醒粉絲「別光顧著用手機錄影，要開心玩！」Momo和娜璉都幫忙帶動現場氣氛，要大家更投入、嗨起來！

多賢用中文說出「好想你們」，並表示「我們終於在我們的驕傲子瑜的家鄉開演唱會了！」還不時跟子瑜確認自己的中文發音是否標準。Sana則用台語向粉絲說「大家好」，她也提到，唱歌時台下亮起一片粉絲打出的子瑜專屬藍色光芒，整個場面超美，「你們這些人（指粉絲）有夠浪漫！」讓現場ONCE嗨翻，氣氛熱鬧沸騰。

《THIS IS FOR》高雄場歌單以〈THIS IS FOR〉開場，歌單還有多首高人氣歌曲包括〈STRATEGY〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN'T STOP ME〉等。

演唱會尾聲，現場綻放35秒煙火秀，TWICE在全場高喊安可聲後重新上台，子瑜大喊還有一首歌送給大家，邀請全場一起唱，原來是蔡依林的〈日不落〉，現場數萬人大合唱，氣氛感人。

