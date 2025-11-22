TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。
子瑜媽媽在影片中坦言，看見TWICE即將登上高雄舞台，讓粉絲ONCE們激動澎湃，也讓身為母親的她也百感交集。她感性地表示：「TWICE所有的粉絲們，這10年來一定都跟我們一樣，都非常期待能夠在她的家鄉，看到站在舞台上面的TWICE，這段路真的是太不容易了！」
談到女兒的成長歷程，子瑜媽媽分享，子瑜從一個單純喜歡跳舞的小女孩，逐漸成長為一位努力承擔壓力、傳遞正能量的偶像，這一路上的蛻變讓家人既心疼又欣慰。她特別提到，看著女兒與成員們互相扶持的好感情，以及在台上發光發熱的自信模樣，是作為母親最無法言喻的感動。
對於子瑜在南韓生活的這些年，子瑜媽媽也特別感謝團員和團員家人對子瑜的細心陪伴。身為團內年紀最小的成員，子瑜總是在節日或家庭旅行時被團員們帶著一起度過，這種親密的關係讓她在異鄉也能感受到家的溫暖。
值得一提的是，TWICE成員彩瑛因個人健康因素將缺席此次演唱會。而周子瑜昨日（21日）抵台時，現場聚集大批粉絲高喊「歡迎回家」，讓她露出親切笑容並不停揮手回應。其他7位成員抵達高雄時，同樣感受到台灣粉絲的熱情，現場尖叫聲不斷。
延伸閱讀
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
全台首例！屏東取締工廠黑煙 開出首張AI判煙科技罰單
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
其他人也在看
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
子瑜「賊賊們」到台灣了！Momo、多賢熱到脫外套 鐵粉擠爆小港機場接駕TWICE
韓國人氣女團TWICE出道10年首度訪台開唱，儘管此行因彩瑛健康亮紅燈，無法9人到齊，仍難擋台灣ONCE（粉絲名）的熱情，今（21日）半夜已有粉絲到小港機場卡位，迎接偶像降臨台灣。鏡報 ・ 21 小時前
等了10年！TWICE子瑜首返鄉開唱 親媽洩真實心聲：真的不容易
南韓女團TWICE近來舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，明後兩天（22、23日）將登上高雄國家體育場開唱，而團隊成員也在今日搭機抵達台灣，吸引許多粉絲前去接機。其中台灣成員周子瑜出道10年，終於能夠以TWICE團員身份返鄉演出，其母親吐露真實心聲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…
娛樂中心／綜合報導南韓人氣女團 TWICE 正在舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月 22、23 日在高雄國家體育場登場，這也是台灣成員周子瑜出道 10 年以來，首度回到家鄉開唱。消息一出就讓台灣 ONCE（粉絲名）相當激動，準備迎接「最美台灣之光」回家。稍早 TWICE 官方 IG 也上傳一段子瑜的短影音，反差畫面讓粉絲全融化。民視 ・ 18 小時前
子瑜要回家了！TWICE「現身機場」分兩批來台 一字排開美翻
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，別具意義。她們今早從仁川前往高雄，分兩批來台，讓粉絲都相當期待。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE來台開唱！白冰冰41年前超仙嫩照流出 網嚇：「撞臉周子瑜」
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站，本週六、日在高雄國家體育場登場，出道10年首次在台開唱，讓粉絲相當期待。而70歲資深藝人白冰冰縱橫演藝圈近50年，早年為歌手，曾前往日本發展，回台後跨足主持節目。如有粉專先前PO出她41年前年輕時的超仙美照，鵝蛋臉上更有著精緻五官，讓許多網友嚇壞驚呼：「撞臉TWICE周子瑜。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
TWICE來台開唱！周子瑜「全裸洗澡嫩照」曝光 網暴動：從小美到大
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站，本週六、日在高雄國家體育場登場，這不僅是TWICE出道10年首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜首次以工作身分回到家鄉演出，引發空前關注。周子瑜常會在個人社群上分享美照，IG更吸引超過1342萬名粉絲追蹤，她曾在IG貼出童年照片，包括洗澡時的「上空全裸照」，讓許多網友看了不禁直呼：「從小美到大！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
懶人包／子瑜出道10年今晚台灣首唱！ TWICE演唱會歌單、入場須知一次看
韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣專場演唱會，今（22日）晚6點半將在高雄世運主場館舉行，這場演出即便成員彩瑛生病告假，無法全員到齊。仍是子瑜出道10年首次在台演出，意義非凡。而TWICE為了全新世巡「THIS IS FOR」準備了哪些精彩曲目，演唱會入場前又有哪些注意事項，一次看明白。鏡報 ・ 5 小時前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
TWICE來了！7名成員率先抵達高雄 大批粉絲到場接機
韓國人氣女團TWICE出道10年終於首度來台開唱，明、後兩天將登上高雄世運主場館與粉絲見面，今（21）日成員們分批抵達高雄小港機場，下午2點半第一批七名成員已經到達，「台灣女孩」子瑜則預計3點多落地，台視新聞網 ・ 21 小時前
子瑜也到了！揮手燦笑身影曝光 TWICE抵高雄...ONCE等10年超嗨
歡迎子瑜回家！南韓女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會高雄站，本週末（11/22、23）在高雄國家體育場登場。這不僅是TWICE出道10年首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜睽違多年、首次以工作身分回到家鄉演出，引爆空前關注。7位成員今（11/21）日下午2點15分先先行抵達高雄小港機場，另外從日本返回的子瑜則於約4點現身，瞬間掀起機場千名粉絲暴動。太報 ・ 19 小時前
周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍
娛樂中心／楊佩怡報導南韓人氣女子團體「TWICE」迎接成團10週年紀念，準備於11月22、23日首次來到台灣演唱，降臨高雄世運主場館舉行「TWICE WORLD TOUR」世界巡迴，這也是台灣成員周子瑜首次帶領全團回到家鄉的環鄉之旅。如今只剩下2天就要返台開唱的她，昨（20日）一早就在社群辣曬逆天美腿，更嗨喊「這1句」引發網友關注。民視 ・ 1 天前
這條路走了10年！子瑜喊話台粉一起珍惜：謝謝你們等這麼久
韓國天團TWICE今天（22日）起將在高雄世運主場館連唱2天，讓粉絲十分感動，因為他們盼了10年終於等到TWICE，相當激動的還有台灣成員子瑜，她在付費的粉絲互動平台「Bubble」上發文，寫著：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起好好珍惜這一刻。」自由時報 ・ 5 小時前
玉澤演迎TWICE秒拍照喊「歡迎來台灣」 網笑：還以為是地主
【緯來新聞網】南韓男團2PM成員玉澤演近期在台中拍攝新戲，工作之餘常常在市區閒晃，甚至被粉絲戲稱已經緯來新聞網 ・ 22 小時前
周子瑜倒數2天回家！秀「黑絲襪腿根美照」辣翻 甜喊：冬天要來了
TWICE台灣成員周子瑜每次更新社群都能立刻掀起全球粉絲暴動。她今（20）日無預警曬出多張近照，只見她身穿深色高領毛衣、搭配黑絲襪坐在沙發上，秀出修長筆直的逆天美腿，氣質冷豔又充滿魅力，照片曝光後短短時間內就在網路上瘋傳。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 1 小時前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 4 小時前
胡瓜「襲胸」籃籃遭炎上 楊繡惠指網友瞎起轟：瓜哥把她當女兒
【緯來新聞網】主持天王胡瓜近日在《綜藝大集合》在示範遊戲「投懷送抱」，胡瓜一度誤觸籃籃胸部，遭網友截緯來新聞網 ・ 14 小時前
不知媽媽是明星！「玉女歌手」侯湘婷現身秀歌喉 兒驚呼大讚：很會唱
曾被封為「玉女歌手」，以《秋天別來》、《為你流的淚》走紅的的侯湘婷，2007年淡出演藝圈到美國深造，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚後，成了二寶媽，全心照顧家庭。近日，因擔任兒子就讀國小的家長會長，再次在鏡頭前曝光，精緻的五官與凍齡美顏，讓粉絲懷念又驚艷。侯湘婷透露，直到幾天前新聞曝光，兒子才知道媽媽是「明星」，聽到媽媽的成名曲還驚呼：「媽媽你很會唱欸！」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前