TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易

韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。

TWICE出道10年首度來台開唱。（圖／翻攝自TWICE臉書）

子瑜媽媽在影片中坦言，看見TWICE即將登上高雄舞台，讓粉絲ONCE們激動澎湃，也讓身為母親的她也百感交集。她感性地表示：「TWICE所有的粉絲們，這10年來一定都跟我們一樣，都非常期待能夠在她的家鄉，看到站在舞台上面的TWICE，這段路真的是太不容易了！」

廣告 廣告

談到女兒的成長歷程，子瑜媽媽分享，子瑜從一個單純喜歡跳舞的小女孩，逐漸成長為一位努力承擔壓力、傳遞正能量的偶像，這一路上的蛻變讓家人既心疼又欣慰。她特別提到，看著女兒與成員們互相扶持的好感情，以及在台上發光發熱的自信模樣，是作為母親最無法言喻的感動。

周子瑜終於回家鄉開唱。（圖／取自周子瑜IG）

對於子瑜在南韓生活的這些年，子瑜媽媽也特別感謝團員和團員家人對子瑜的細心陪伴。身為團內年紀最小的成員，子瑜總是在節日或家庭旅行時被團員們帶著一起度過，這種親密的關係讓她在異鄉也能感受到家的溫暖。

值得一提的是，TWICE成員彩瑛因個人健康因素將缺席此次演唱會。而周子瑜昨日（21日）抵台時，現場聚集大批粉絲高喊「歡迎回家」，讓她露出親切笑容並不停揮手回應。其他7位成員抵達高雄時，同樣感受到台灣粉絲的熱情，現場尖叫聲不斷。

延伸閱讀

高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」

全台首例！屏東取締工廠黑煙 開出首張AI判煙科技罰單

李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血