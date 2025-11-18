TWICE出道10年首赴台開唱！高市府「小綠人」應援
韓國女子天團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館舉行演唱會。對此，高雄市交通局特別設置五處主題交通號誌燈，以增添演唱會的氛圍，好讓ONCE（粉絲名）們喜迎TWICE出道10年首次來台開唱的小驚喜。
高雄市交通局表示，這些交通號誌燈自18日起至23日會在世運大道、新堀江商圈及駁二藝術特區的路口亮起，字樣為「LOOK TWICE」及「TWICE 2025 KAOHSIUNG」，旨在讓前來的歌迷感受到演唱會的熱烈氣氛。
高雄市交通局指出，這些主題交通號誌燈的設置不僅是為了方便行人，也希望能為TWICE的粉絲們帶來驚喜與歡樂。市府鼓勵民眾一同感受TWICE即將掀起的「藍潮」魅力，並享受這場音樂盛宴。
