TWICE出道10年 子瑜返鄉今開唱

子瑜（中間白衣）21日獨自從東京返台。（丁治綱攝）

TWICE成員首度合體來台開唱，21日下午抵達高雄小港機場。（丁治綱攝）

韓國人氣女團TWICE出道10年首度來台，將於22、23日在高雄世運主場館開唱，團員們21日下午陸續抵達小港國際機場，台灣籍成員子瑜首次在家鄉開唱，由於行程安排，她獨自從日本東京搭機，相較其他團員晚約1個多小時抵達高雄，近千名粉絲早早就擠爆接機大廳，向偶像展現台灣的熱情，粉絲也很欣慰子瑜走了10年的路，終於帶著成員一起回來了。

TWICE演唱會吸引大批海內外歌迷湧入高雄，許多熱情粉絲20日下班後，立刻從中北部趕往高雄小港機場，在機場外守整夜，因為機場深夜關門清場，粉絲索性在門口席地而坐，等到昨日一早再進接機大廳，就是為了搶到「接機第一排」，在最佳位置迎接偶像到來。

來自嘉義的小佩自製應援小物分送給其他歌迷，她說自己從TWICE出道前就開始追隨，「這次高雄看完，台北大巨蛋的票也買好了」。也有粉絲表示，從新加坡、馬來西亞的場次一路追到台灣，接下來還會到泰國繼續支持。

TWICE團員21日下午戴著口罩與墨鏡，在接機大廳現身後一路快步前往搭車，子瑜搭乘的班機也隨後抵達，她在安全人員圍繞下仍不忘與粉絲打招呼。由於兩批人都快速離開機場，讓許多粉絲準備的禮物來不及送上，但他們仍興奮能近距離接觸偶像，直言辛苦超值得，甚至部分粉絲還激動落淚。

此次演出2天前，所屬經紀公司JYP娛樂突宣布成員彩瑛，近日被診斷出患有迷走神經性暈厥，將暫時停止所有活動至今年年底，確定缺席這次「THIS IS FOR」巡演高雄、香港與曼谷場。

聲明中也提到，彩瑛也非常難過與失望，再次向粉絲誠心致歉，雖然這是TWICE首次合體來台開唱，未能9人全員一起上台演出有點可惜，但不少台灣ONCE（官方粉絲名）看到公告後，仍溫暖地祝福彩瑛早日康復，並期待明年3月的大巨蛋場能見到面。

玉澤演表態歡迎到訪

另外，TWICE的師兄玉澤演近日在台中拍戲，昨看到電視上出現TWICE為高雄演唱會來台的新聞時，他特別在IG限時動態並標記TWICE的官方帳號，用繁體字寫道：「歡迎來到臺灣。」立刻在網上引起熱議。