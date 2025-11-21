TWICE即將抵台！子瑜與7成員分批飛往高雄會合

TWICE從仁川機場前往高雄。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

韓國女團 TWICE 出道滿 10 年，將於 11 月 21、22 日連續兩天首度登上高雄世運主場館，舉辦《TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> IN KAOHSIUNG》。今（21）日上午，已有七位成員從仁川機場啟程飛往高雄；而日前宣布罹患血管迷走神經性昏厥、活動暫停至年底的 彩瑛將缺席此次行程。正在東京的子瑜則會另搭班機抵台會合。

稍早，SANA、MINA、娜璉、MOMO、多賢、定延、志效現身仁川國際機場。由於當地氣溫僅 9 度，成員們幾乎以帽子與厚外套全副武裝，但仍難掩愉悅心情，一路向鏡頭揮手致意。未穿外套的SANA還主動向記者喊冷，並親切收下粉絲遞上的信件；而娜璉聽到粉絲誇她漂亮時，也開心地朝鏡頭點頭回應。

隊長志效跟在人群後頭。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

此次是TWICE出道10週年來首次在台灣開唱。台灣成員子瑜昨因品牌活動前往東京，預計將與其他成員分別搭乘不同航班返台會合；而彩瑛因健康因素缺席本次高雄演唱會，預計將休養至年底後再回歸團體活動。

SANA向記者喊冷。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

