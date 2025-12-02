TWICE台北場演唱會第一階段售票「3分鐘內賣完」 歌迷超崩潰

南韓女團TWICE出道10年近期終於到台灣開演唱會，也是第一次全體踏上台籍成員子瑜的故鄉。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram、翻攝自Instagram thinkaboutzu）

南韓人氣女團TWICE出道10年近期終於到台灣開演唱會，也是第一次以團體身分踏上台籍成員子瑜的故鄉，於高雄世運連唱兩天，同時也宣布明年將北上到台北大巨蛋開唱。TWICE台北場演唱會今（2）日上午11時第一階段售票，不到3分鐘全區顯示已售完，讓一票歌迷超崩潰。

TWICE台北場演唱會今日上午11時第一階段售票，開放理想國會員預購以及三星星粉保留席購票，有條件限制購買的情況下，但時間一到有大票歌迷湧入售票網站購票，卻不到3分鐘就出現已售完的畫面，紛紛在社群平台上崩潰表示，「誰說大巨蛋比較好搶？一點進去就沒了」、「以下開放沒搶到票的開始哭」、「我手速算快了，1分鐘不到輸入所有東西還沒搶到」。

但也有不少幸運粉絲搶到TWICE台北場演唱會的票，曬出搶到票的畫面，心滿意足地說，「莫名的好搶，還是大家都搶不同天？」、「哇可以看到TWICE本人囉」、「超期待！明年趕快來」。不過沒搶到票的歌迷不用太難過，在12月4日上午11時拓元售票將全面開賣，想親眼看TWICE唱跳的都還有機會。

TWICE明年將在台北大巨蛋開唱，今（2）日第一階段賣票不到3分鐘就賣光。（圖／翻攝自拓元售票網）

TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR INTAIPEI將於2026年3月21日及 3月22日在台北大巨蛋登場。此次演出票價分為NTD6,800、5,800、4,800、3,800、2,800、1,800六種價位，採實名制認證，並推出限量VIP票 NTD 8,800，內含演前Soundcheck、VIP 掛繩與吊牌、限定小禮及明信片組等專屬內容，售票分為Live NationTaiwan 會員預售、三星星粉獨享保留席次專區，以及12月4日上午11時透過拓元售票系統全面開賣，詳細資訊可至拓元售票頁面查詢。

