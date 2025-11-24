TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子瑜自TWICE出道10週年以來，首次在家鄉高雄登台演出。難得回到家鄉，子瑜也特別請媽媽準備台灣美食招待團員。

韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會高雄場。（圖／翻攝@twicetagram IG）

據《ETtoday新聞雲》報導，子瑜媽媽透露，這次準備的台灣小吃包括大腸包小腸、大腸麵線、滷肉飯、滷味、雞排、珍珠奶茶與鳳梨酥等，皆為子瑜親自指定，成員們也紛紛被台灣美食的魅力征服。此外，子瑜媽媽也帶「深緣及水」點心、卡哩卡哩等台南伴手禮，以及黑糖波霸鮮奶，與成員和工作人員一同享用。

除了子瑜的家人外，藝人陶晶瑩也連續兩天親自替TWICE準備早餐，端出飯糰、蛋餅等道地美食。在眾人的熱情款待下，TWICE的表演後台充滿各式台灣小吃，簡直像把「整座夜市搬進來」，成員品嚐後大讚好吃，台灣小吃再度擄獲韓國天團的味蕾。

TWICE高雄場巡演已於昨（23）日圓滿落幕，雖然許多粉絲感到不捨，但這只是短暫的分別。TWICE已確定將於明年3月21日、22日重返台灣，在台北大巨蛋加場演出，再次與粉絲相見，共同創造美好回憶。

