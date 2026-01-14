TWICE同款維密系列開賣！子瑜、志效、MOMO、娜璉四人畫報釋出，內衣款式報你知

子瑜的帶貨力太強了！在2025年Victoria’s Secret大秀舞台上，TWICE四位代表演出的成員娜璉 、志效 、MOMO、子瑜在新年一年再次曝光與Victoria’s Secret的二度合作，這次四人再次穿上PINK系列演繹全新形象大片，同款也一次幫你找齊！

在2025年Victoria’s Secret大秀舞台上，TWICE四位代表演出的成員娜璉 、志效 、MOMO、子瑜一起來帶來〈This is for〉和〈Strategy〉兩首高人氣歌曲，她們以內衣混搭的俏麗舞台造型，讓所有人眼睛為之一亮，而子瑜更是罕見的展現性感一面，連帶同款內衣火速銷售一空，這次四人再次穿上PINK系列演繹全新形象大片，再度成為熱議話題！

在官方釋出的形象照片中，TWICE四位成員分別展現了不同風格的俏麗性感造型，並以這次的穿搭單品在官網推出「PINK Starring TWICE」的專屬選品系列，讓喜愛的TWICE的大家能輕鬆入手同款單品。

子瑜在這次的系列中，以粉色愛心刺繡內衣（Wink Lightly Lined Balconette Bra）搭配白色短版T恤的疊穿造型，展現了街頭感的性感風格，在粉嫩的色系與滿版愛心的襯托之下，很適合作為情人節的節慶造型選擇！

娜璉則是以短版櫻桃背心搭配紅色鋼圈內衣（Wink Push-Up Balconette Bra），透過背心領口稍微露出的內衣上緣展現美式少女的俏麗風格，透過單品圖也能看到內衣的下緣搭配了蕾絲設計，為造型加入一絲性感。

MOMO則是以粉色的連身睡衣展現清新浪漫風格，內搭同色的半罩式鋼圈內衣（Wink Push-Up Balconette Bra）與粉色浴袍，整體的甜美度超高，罩杯上的蕾絲刺繡更是在細節中展現精緻。

志效則是展現了甜酷的美式風格，穿上印有Love Pink的短版T恤，搭配毛絨牛仔帽，同時曬出緊實的腹肌線條！

