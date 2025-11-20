TWICE周末高雄開唱！人未到 高捷進站廣播已上線

韓國人氣女團Twice周末即將到高雄開唱，廣播已經上線，不少粉絲一早搭捷運都有聽到。（圖／東森新聞）





韓國人氣女團Twice周末即將到高雄開唱，人未到高捷進站廣播已經上線，不少粉絲一早搭捷運都有聽到，直呼好幸福，高捷七大站體也用藍光應援，其中央公園的水瀑階梯，更有演唱會相對字樣投射在上面，讓粉絲又驚有喜，為了迎接Twice，還有飯店人員苦練舞蹈迎接粉絲到來，更有餐廳推出憑驗唱會票根就能換主廚私房料理一份。

韓國女子天團Twice即將來台開唱，人還沒來聲音先到。

高雄進站廣播：「THIS IS FOR ONCE IN 高雄，SEE YOU LATER，本列車開往。」

沒錯Twice親自錄製的進站廣播，已經在高捷各大車站月台都聽得到。

民眾：「感覺還不錯滿特別的，應該可以創造滿多的人潮，也會讓Twice的粉絲，還有Twice本人也會覺得是加分的地方。」

就算不是忠實粉絲，等車時聽到人氣韓團的聲音也會露出微笑，為了迎接Twice到高雄開唱，高捷美麗島等七大站體也用藍色燈光應援，其中中央公園站知名的水瀑階梯全都變成藍色系，瞬間多了些魔幻的氛圍，而在上方的天棚也有「Twice與THIS IS FOR WORLD TOUR」的雷射字體，應援藍光的建築還有這裡，巨蛋商圈附近的飯店，工作人員用舞蹈迎接人氣女團，影片短短活力滿滿。

記者vs.民眾：「現在高雄不是迎接，為了演唱會變了各種顏色嗎，你覺得怎麼樣，（我覺得很棒啊，親民）。」

不只飯店用藍光應援Twice，迎接粉絲的到來，還有餐廳業者豪氣地貼出公告，只要憑演唱會門票票根就能吃到主廚私房料理一份，高雄迎Twice，從民間到官方氛圍滿滿。

