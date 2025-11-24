TWICE唱完一早搭機離台 粉絲天未亮守機場

屏東縣 / 綜合報導

南韓女團TWICE結束兩天在高雄的演唱會後，今(24)日一早就從小港機場搭機離台，不少粉絲天還沒亮就到機場守候，要送偶像們離台，而昨(23)日演唱會結束後成員在限時動態，秀出三人乾杯照片，立刻引起網友熱搜討論；上周末除了TWICE，還有搖滾天王伍佰等多場演出，經發局統計，超過18萬歌迷集結港都，這波演唱會經濟，估計創造超過五億元的觀光產值。

記者VS.TWICE子瑜說：「這次回來台灣有沒有很開心。」被問到回台開不開心，子瑜默默點了頭，隨後和團員姐姐們往出境方向移動，南韓女團TWICE結束在高雄的兩天演會後，今(24)日一早6點多搭機離台，不少粉絲天還沒亮就到機場守候。

廣告 廣告

粉絲說：「我們有睡一小時，她沒睡，太亢奮了，昨天非常好看，一開始眼淚就有點崩不住了。」有人拿著應援小物，有人準備台灣零食要給送給子瑜，早上6點，現場湧入約上百名粉絲，要來送偶像離開，而在昨(23)日，結束演唱會後，TWICE成員momo也發現時動態，標註子瑜和sana，三人拿著飲料乾杯，事後被網友揪出店址，預計未來也將掀起一波打卡潮。

TWICE兩天演唱會，也未當地商圈帶來商機，經發局發放藍色票面夜市券，六合夜市；鳳青夜市和鹽埕埔夜市，營業時間一到不斷湧現人潮。青年夜市主委說：「攤商跟人潮都持續成長約三成。」

六合夜市攤商業者說：「本土天王伍佰也在巨蛋搖滾，讓我們來客比平常多了三倍以上。」周末不只有TWICE，還有搖滾天王伍佰巡迴演唱會，加上高流、衛武營、駁二等場館都有表演登場，總計吸引超過18萬歌迷集結港都追星，估計創造超過5億的觀光產值。

高市府經發局副局長陳怡良說：「讓演唱會效益更延伸到夜市，餐酒館等。」一連串活動，讓高雄從舞台熱到街頭，人氣與商機同步爆棚，演唱會經濟，為高雄點亮冬日觀光，也讓城市魅力，持續發光。

原始連結







更多華視新聞報導

周子瑜回家！TWICE出道10年首登台演出 11/22高雄世運開唱

迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品警取締

歡迎回家！ TWICE周子瑜抵台甜笑 小港機場粉絲嗨

