TWICE唱翻高雄 她喊：不是簡單的巡演，而是台灣女兒子瑜的「回家」

記者李鴻典／台北報導

韓國女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於22日、23日兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。政治評論員吳靜怡表示，這場演唱會不是簡單的巡演，而是子瑜的「回家」，用行動證明，台灣的土壤能孕育出跨越國界的夢想。

子瑜念手寫信，吐露多年心情。（圖／讀者提供）

當子瑜的心火與范冰冰的重生在同一天綻放，台灣舞台成了華語世界最亮的光！吳靜怡今（23）天撰文寫下，高雄國家體育場內，TWICE的演唱會周子瑜台上用中文唸出那封手寫信，如同一團溫暖的火苗，走過十年韓國練習生鍛鍊、在巨星光環下依然努力守住初心的台灣女兒周子瑜，點亮了無數粉絲的心；而在台北的金馬獎餘波中，范冰冰遭中國封殺七年、卻憑實力與韌性重新用馬來西亞電影站回華語影壇頂峰，遠距致詞猶如涅槃重生，照映出金馬獎是華語電影世界級的無限可能。

南韓超人氣女團TWICE昨深夜釋出現場高清照。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

吳靜怡說，周子瑜經歷了孤單、挫折與想家的煎熬，卻選擇堅持，讓那火焰「自燃起來」，成為照亮自己與他人的光芒，作為台灣女孩，她在韓國娛樂圈打拼十年，終於在家鄉高雄的舞台上，讀出這段心聲，現場粉絲的淚水與歡呼。

吳靜怡寫道，不僅是對TWICE的狂熱，更是對子瑜個人成長的共鳴，這場演唱會不是簡單的巡演，而是子瑜的「回家」，用行動證明，台灣的土壤能孕育出跨越國界的夢想。

南韓超人氣女團TWICE昨深夜釋出現場高清照。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

另，吳靜怡提到，范冰冰在感言中，激動致詞：「身為中國電影人，我期待未來有更多突破、用作品傳遞更多價值。」這話聽來溫和，卻隱含深意在中國電影圈的嚴格審查下，她轉戰海外，爭取到這個純粹的馬來西亞角色，展現出卸下光環的真實演技，而台灣的金馬獎是作為華語電影的最高殿堂，從不因政治而設限，金馬獎展現包容了范冰冰的「重生」，也讓中國網友翻牆討論，感慨「金馬的包容性，金雞永遠追不上」。

范冰冰以《地母》抱回影后獎座。（圖／翻攝自IG）

吳靜怡說，這兩個看似毫無關聯的生命軌跡，卻在同一天、同一片土地上，從電影到音樂交織，一被掏空過仍能點燃，被壓下過仍能站起，讓台灣成為華語娛樂圈的世界級燈塔，意外呈現出華語女性最堅定的力量，台灣讓世界看到一個包容、自由、充滿希望的舞台。

怎麼有人不愛台灣？吳靜怡強調，有太多、太多美好的事持續發生，仔細品味都是如此感動美麗的故事，「我愛台灣」。

