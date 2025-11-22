TWICE唱〈日不落〉驚喜全場 子瑜念信告白台灣粉絲「愛你們」
韓國女團TWICE今（22日）在高雄世運主場館帶來《WORLD TOUR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG》第一場演出，出道10年首次回家鄉開唱，周子瑜獲得超多尖叫應援。她開場問候就以台語「打給厚，哇洗子瑜」（大家好，我是子瑜）展現台南麻豆女兒的親切感，而她特地準備一封信，現場念給台灣歌迷聽，成員們在一旁聽得吃醋，問：「那妳有什麼話要跟我們說嗎？」非常可愛。
子瑜一開場即說：「我終於帶我的成員們一起回來高雄了！很開心，終於期待已久的這一天到來，跟我的成員們一起到高雄和你們見面。相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，我們一起好好享受這一晚，好嗎？謝謝。」讓許多歌迷聽得噴淚，因為終於可以在台灣親自看到子瑜，根本是美夢成真。
TWICE為了高雄場演唱會，還演唱了蔡依林〈日不落〉這首中文歌，讓歌迷驚喜不已。而子瑜在演唱會尾聲拿出一張信紙，有點不好意思地說：「我就是準備了一些話，念給你們聽可以嗎？」獲得全場回應「可以！」她平靜地念出自己寫下的心情，提到從練習生到出道這十幾年，內心一直摻雜著希望、挫折、孤單與渴望，也談到最初只是喜歡在家唱歌跳舞，卻偷偷期待有一天能成為明星。她說過程中曾多次想放棄，但仍選擇相信自己，也坦言在看似順利的時候，有時會感到空虛和想家。她也曾想要放棄，但為了自己真正想要的，所以沒有離開，會繼續努力。
在一旁看子瑜念信的成員們，調皮地向她要求：「沒有什麼話想跟我們說嗎？」子瑜笑得很開心，撒嬌地說：「能夠像這樣和成員們在一起真的很感謝。」她比頭頂愛心，成員們也回比愛心，大家都看到TWICE成員間的好感情。
全文 從練習生到出道的這十幾年，我的內心一直摻雜著許多矛盾的心情，有希望、有挫折、有孤單、有渴望，也有相信，還沒出道前，我只是因為喜歡，喜歡在家裡自己唱歌跳舞，內心卻偷偷許願、期待自己會不會有一天真的成為明星。從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃。 我知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇，很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天，可是在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助。努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候 。 曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話 ，而是因為我真的想要也渴望。我知道那道光未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水，也許沒有終點，但我會用我的力量，讓心中的火苗再次燃起，相信它有一天會成為最耀眼的火焰，照亮自己，也照亮那些看似渺小卻真實的希望。 最後，在這裡感謝每位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常謝謝你們，愛你們。
