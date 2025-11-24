TWICE嗨唱2晚！MOMO揪子瑜、Sana慶祝 高雄週末觀光經濟逾5億

上週末高雄舉辦多場演唱會，吸引18萬人湧進港都，高雄經發局估計這兩天創造的觀光產值超過5億元。而韓國女團TWICE演唱會最後一晚，子瑜不僅秀台語還感性告白，說媽媽比她還緊張，甚至有「嫁女兒」的感覺，第二次安可時，還加唱〈TT〉寵粉，最後更驚喜宣布，明年3月將到台北大巨蛋開唱，今（24）天早上全團搭機返回韓國。

子瑜哽咽念信曝母「嫁女兒」心聲 TWICE拋大巨蛋加場喜訊

韓國女團TWICE今天清晨6點多陸續抵達高雄小港機場，大批粉絲現身送機，被問到回台開唱有沒有很開心，子瑜親切點點頭。而在前一晚演唱會終場，每段環節都有驚喜，像是用台語甜喊「想大家」，同時跟ONCE真情告白，場面感人。

子瑜更透露媽媽比她還要緊張，不知道為什麼媽媽說有「嫁女兒」的感覺，而吐露睽違10年返台開唱的心聲，子瑜感動到一度哽咽，TWICE甚至破天荒「二次安可」，加唱這次巡迴沒有的曲目〈TT〉，讓ONCE叫破喉嚨，演唱會尾聲更驚喜宣布，明年3月轉戰台北大巨蛋開唱。

演唱會結束後，MOMO還曬出跟子瑜、SANA一起去吃火鍋喝酒慶祝的照片。

TWICE宣布明年在大巨蛋開唱。圖／台視新聞

MOMO曬和子瑜、Sana吃飯照片。圖／翻攝自IG@momo

演唱會經濟夯！高雄2天湧進18萬人潮 產值逾5億元

而除了TWICE演唱會，上週末高雄舉辦各大演唱會和活動，包含伍佰、孫淑媚等人也都開唱，吸引18萬人潮湧進港都，高雄經發局估計這兩天創造的觀光產值超過5億元。

高雄週末2天湧入18萬人潮，觀光產值超過5億。圖／台視新聞

高雄市長陳其邁提到，尤其是在夜市，商家甚至營業到清晨3點、4點，人潮還是非常的多。另外，高雄捷運量第一天35萬、第二天30.3萬，輕軌兩天加起來也突破9.8萬人次，可見演唱會經濟有多驚人。

高雄捷運、輕軌上周末運載量高。圖／台視新聞

高雄／王晨瀧、王夢婷、簡宏修 責任編輯／張碧珊

