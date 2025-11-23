TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」原因全說了

即時中心／温芸萱報導

韓國超人氣女團TWICE出道10周年，昨（22）日與今（23）日在高雄國家體育場舉辦世界巡迴演唱會，吸引龐大人潮。高雄捷運今日則公布，昨日運量將近35萬人次，創今年單日新高，90分鐘內完成疏散。對此，前總統蔡英文在Threads表示，「我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會」，粉絲ONCE都十分感動，也感謝高雄市長陳其邁及市府團隊協助交通疏運。

韓國超人氣女團TWICE出道滿10年，這兩日在高雄國家體育場舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，吸引龐大人潮，也帶動了交通與商機。高雄捷運公司今日公布，昨全天運量將近35萬人次，創下今年單日新高。

快新聞／TWICE回台開唱！蔡英文感謝「他」：高捷衝35萬人次、90分鐘內疏散

TWICE這兩日在台灣舉辦世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自臉書粉專《TWICE》）

對此，蔡英文今日也在Threads表示，這兩天她的動態河道上全都是TWICE演唱會的分享，彷彿也一起參加現場。她提到「我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會」，所有粉絲ONCE都非常開心、感動，能在自己的土地上應援。

接著，蔡英文感謝陳其邁及市府團隊，她指出，昨天高雄捷運的運量達到35萬人次，是今年的最高紀錄，卻能在90分鐘內疏散完畢。她表示，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」。同時，她也謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，「讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉」。





