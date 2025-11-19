TWICE場外有人賣「演唱會神器」 高雄衛生局發聲：違規罰300萬

南韓女團TWICE將於22、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，不僅門票、手燈必備，場外還出現民眾販售分裝藍莓保健食品「演唱會神器」；高雄市衛生局提醒，民眾不得販售未查驗登記、無輸入許可或外包裝無繁體中文標示的產品，違者最高可處新台幣300萬元罰鍰。

TWICE出道10年，此次演唱會吸引大批ONCE粉絲，不僅門票、手燈必備，還有不少粉絲口耳相傳，在演唱會前半小時吞服藍莓保健食品，強調可讓視野更清晰。

就有民眾在threads上發文表示，將在演唱會場外拆售該產品，用筷子分裝、以小夾鏈袋裝好，一份2顆售價20元，吸引大批粉絲留言預訂。

衛生局指出，國產及輸入食品皆須向衛福部食品藥物管理署申請查驗並申報相關資訊，且必須完整標示品名、原產地、有效日期及中央主管機關公告事項，分裝食品亦須符合食品良好衛生規範準則。市府將持續稽查場域及周邊，民眾販售違規食品將依法處3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，消費者勿購買來路不明食品，如遇食品爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線，也可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

