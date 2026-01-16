TWICE多賢《Love Me》主動告白 李施優忍不住親了又滾床

徐玄振主演的韓劇《Love Me》播出後，蟬聯四周影音平台韓劇榜冠軍。劇情講述徐玄振飾演的理性冷靜婦產科醫師「俊京」，獨居7年、與家人水火不容，遭逢母親突然離世，原本疏遠的一家人，在各自重新學習愛的過程中，再次靠近彼此。

《Love Me》徐玄振表示觀眾一定也能體會到劇中的深刻情感。（圖／ Hami Video ）

徐玄振日前受訪時透露，就在準備閱讀《Love Me》劇本的前一天，曾和媽媽大吵一架，之後讀本時因為劇情而痛哭流涕，「我哭到沒辦法讀第二集，還跟公司主管說這根本就是在寫我的故事，怎麼可能不演。」這也成為她看完首集就決定接演的關鍵原因。

徐玄振也越洋接受 Hami Video 專訪，認為劇情最動人的地方，在於觀眾能在不同角色身上看到自己的影子，甚至笑中帶淚，笑說自己是抱著：「希望大家每收看一集都至少哭一次」的心情拍攝。

《Love Me》徐玄振在劇中的母親，找來奧斯卡最佳影片得主《寄生上流》中的張慧珍飾演。（圖／Hami Video）

本次與《請回答1988》劉宰明、《少年時代》李施優組成一家三口，也各自擁有重要感情戲份，徐玄振分享《Love Me》最特別之處在於它不只談戀愛，「我們其實很少去思考弟弟或爸爸的戀愛。這部作品同時在看『我的愛情』，也在看『我如何理解家人的愛情』，兩種視角是並行的。」

《Love Me》劉宰明飾演徐玄振的父親，劇中父女的情感互動也是一大看點。（圖／Hami Video）

最新劇情中，徐玄振與隔壁男子道賢（張栗 飾）發展成戀愛關係，男友的前女友卻無預警現身，直言要與對方「重新開始」，讓徐玄振的感情面臨威脅。另一方面，TWICE 成員多賢飾演俊瑞（李施優 飾）的青梅竹馬「慧溫」，在目睹俊瑞被女友劈腿又受傷後，終於鼓起勇氣告白「我喜歡你」，俊瑞情不自禁回吻，甚至還一起滾床，讓粉絲直呼「Once（TWICE 粉絲名）不要看」、「我們多賢真的長大了」。

《Love Me》每週五晚間10點於 Hami Video 全台獨家首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導