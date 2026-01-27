TWICE多賢片場非常主動！ 李施優曝內幕：她不是偶像

韓劇《Love Me》由徐玄振擔綱女主角，並集結劉宰明、李施優、尹世雅、張栗，以及首次跨足戲劇演出的 TWICE 成員多賢，共同勾勒出一段貼近人生的情感群像。隨著劇集迎來完結，徐玄振也透過文字向觀眾告別，盼望角色的故事能陪大家一起走過跌撞、也替仍在努力生活的每一個人送上鼓勵。

李施優與多賢在劇中飾演相識多年終於交往的朋友，但兩人感情在最後一集遇到困難考驗。（圖／Hami Video）

徐玄振在劇中詮釋婦產科醫師「徐俊京」，角色外表理性自持，內心卻長期與傷痛共處。她坦言，拍攝過程中最觸動自己的，是角色與父親之間逐漸修補的情感關係。她在接受 Hami Video 專訪時提到，與劉宰明合作的一場重頭戲，是一家人在探望母親後返家途中發生意外的片段，「如果只看當下，是一場令人心碎的事件，但從整體人生的視角來看，卻帶著難以言喻的荒謬感。」她形容，那一刻不像單純的表演，更像一家人共同經歷了一次失序的生命瞬間，讓角色關係自然地產生重量。

飾演父親「徐振浩」的劉宰明，過去曾在多部經典作品中留下深刻形象，這次則以喪偶後獨自撐起家庭的平凡父親角色，展現截然不同的溫度。他分享，完成《Love Me》對他而言是一段充滿感謝的旅程，也讓他再次體會到，「人生中突如其來的傷口，往往也是生命的一部分。」透過振浩這個角色，他更深刻感受到家人之間無聲卻堅實的依靠，並將這份感受送給觀眾，「即使生活並不完美，人生依然值得被珍惜。」

多賢。（圖／Hami Video）

劇中飾演徐家么子的李施優，與多賢合作演出相識二十年的青梅竹馬。他透露，詮釋這段關係的關鍵，不在於刻意營造浪漫，而是從一開始就建立自然的相處感。由於多賢在現實生活中年紀略長，他私下以「姊姊」相稱，也是在她主動提議輕鬆聊天後，兩人才逐漸拉近距離。「像是在戲裡一起吃飯時，會很順手把紙巾丟給對方，到她家就自然地打開冰箱，那種不需要設計的日常感，反而最重要。」他也坦言，雖然多賢本身帶著極高人氣，但在片場，她始終以演員身分投入角色，「她的眼神很有故事，也勇於嘗試不同表演方式，讓整個拍攝過程變得很自在。」

首次挑戰戲劇演出的多賢則表示，《Love Me》對她而言是一段既緊張又珍貴的經驗，「能透過『慧溫』這個角色，遇見這麼溫暖的前輩與劇組，是非常幸福的事。」尹世雅也分享，能以演員身分參與這樣一部餘韻悠長的作品，讓她感到踏實而感恩，「就像劇中的慈英一樣，我也希望能把每一天認真地過好。」而張栗則表示，這次演出讓他重新思考作品所傳遞的核心價值——關於家人、陪伴與愛的意義，並感謝所有人一同完成這段時光。