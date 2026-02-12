TWICE多賢腳踝骨折急停工 確定缺席北美巡演！

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

南韓人氣女團 TWICE 正在進行全球巡演，卻在昨（11日）傳出令人心疼的消息。成員多賢因腳踝骨折，經紀公司 JYP 娛樂正式宣布，她將停工休養至3月7日，並缺席即將登場的北美巡演。

TWICE成員多賢因腳踝骨折，她將缺席即將登場的北美巡演。（圖／＠dahhyunnee IG、JYP Entertainment）

根據官方聲明，多賢其實在北美巡演初期就已感覺到腳踝不適，雖然在美國期間持續接受治療，但狀況並未明顯改善。返韓後，她立即到醫院接受詳細檢查，最終被診斷為骨折。

JYP 強調，這項決定是多賢本人、公司與醫療團隊共同討論後的共識，健康必須放在第一位。因此正式宣布她將缺席2月13日至 3月7日的北美巡演行程。

