TWICE多賢「吻戲後滾床」畫面曝光！網崩潰：Once不要看

《Love Me》TWICE成員多賢在劇中終於鼓起勇氣向飾演青梅竹馬的李施優告白。（圖／Hami Video）

2026開年溫暖療癒韓劇《Love Me》由Hami Video全台獨家播出，上架後即空降韓劇榜冠軍，至今蟬聯四週第一，持續累積口碑熱度。「愛情劇女王」徐玄振飾演理性冷靜的婦產科醫師「俊京」，7年前就搬離家中獨居，每次回到家就與家人水火不容，此時母親卻突然離世，疏遠的一家人在各自重新學習愛的過程中，再次靠近彼此。日前她受訪時透露，就在準備看《Love Me》劇本的前一天，她和媽媽大吵一架，之後讀本時因為看到劇情而痛哭流涕，「我哭到沒辦法讀第二集，還跟公司主管說這根本就是在寫我的故事，怎麼可能不演。」這就是她為何看了首集就決定演出的原因。

「愛情劇女王」徐玄振主演溫暖療癒韓劇《Love Me》。（圖／Hami Video）

徐玄振也越洋接受Hami Video專訪，她認為《Love Me》最動人的地方，是觀眾能在不同角色身上看到自己的影子，甚至笑中帶淚，笑說自己是抱著「希望大家每收看一集都至少哭一次」的心情拍攝。而這回與《請回答1988》劉宰明、《少年時代》李施優組成一家三口，也各自有感情戲份，她分享《Love Me》最特別之處在於它不只談戀愛，「我們其實很少去思考弟弟或爸爸的戀愛。這部作品同時在看『我的愛情』，也在看『我如何理解家人的愛情』，兩種視角是並行的。」

徐玄振在《Love Me》的母親，找來奧斯卡最佳影片得主《寄生上流》中的張慧珍飾演。《Love Me》開場就揭示母親截肢跟徐玄振有關，因此7年來讓她背負深深的自責。而一晚本來要慶祝父母結婚紀念日，徐玄振卻與母親爆發衝突，沒多久媽媽便離世，成為她心中最深遺憾。徐玄振形容俊京「就是一個活在現實框架裡的普通人」，忍不住心疼角色：「如果能回到七年前，我想告訴她，不要那麼痛，那真的不是妳的錯。」

最新劇情中，徐玄振與隔壁男子道賢（張栗 飾）發展成戀愛關係，男友的前女友卻無預警現身，直言要跟對方「重新開始」，徐玄振的感情備受威脅。另一方面，TWICE成員多賢飾演俊瑞（李施優 飾）的青梅竹馬「慧溫」，在目睹俊瑞被女友劈腿又受傷後，終於鼓起勇氣告白「我喜歡你」，俊瑞情不自禁吻下去，甚至還一起滾床，讓粉絲直呼，「Once（TWICE粉絲名）不要看」、「我們多賢真的長大了」。

