TWICE多賢「青梅竹馬」是他！ 徐玄振親上癮：第一次覺得吻戲這麼有趣

TWICE成員多賢在《Love Me》獻出戲劇處女秀。Hami Video提供

「愛情劇女王」徐玄振主演的《Love Me》昨（19日）在韓開播，該劇雲集徐玄振、《請回答1988》劉宰明、《天空之城》尹世雅、《以吾之名》張栗、《少年時代》李施優等華麗卡司，人氣女團TWICE成員多賢更是首次拍攝電視劇。

徐玄振大方聊起吻戲，直言這次的情感表現「完全不同以往」，不少愛情場面甚至是由對手演員張栗主導、即興誕生，她笑說：「這是我第一次覺得吻戲可以這麼有趣。」她更形容30到40歲的愛情像是「帶點辣度的麻辣口味」，情感更濃烈、更成熟。

徐玄振（左）和張栗的愛情戲令人期待。Hami Video提供

多賢（左）與李施優飾演相識20年的青梅竹馬情侶檔。Hami Video提供

多賢劇中與李施優飾演相識20年的青梅竹馬情侶檔，清新自然的互動成為劇中一大亮點。談到首次拍攝電視劇，多賢坦言既緊張又期待，所幸拍攝期間成員們一路給予她滿滿鼓勵，「從冬天拍到夏天，一直關心我會不會太累，也說一定會準時收看、幫我應援」，讓她獲得很大的力量。她也分享，因為與李施優在劇中是同齡好友設定，兩人私下刻意用半語溝通，慢慢培養出舒服又真實的默契。

曾在《秘密森林》中演夫妻的劉宰明與尹世雅，此次於《Love Me》再度合體，卻從悲劇關係轉為溫柔日常。劉宰明透露：「之前的角色是財閥與檢察官，注定無法實現、也無法靠近的關係；但在《Love Me》裡，我們會撒嬌、彼此安慰，那是一段很幸福的時光。」他更笑說：「其實我們的愛情戲不多，所以我還曾強烈要求導演多加一點！」引起現場爆笑。尹世雅則補充：「到了這個年紀，其實已經不適合再玩欲擒故縱或錯過彼此了。」她形容這段關係是「害羞、心酸，卻又純真的中年愛情」。

TWICE多賢（左起）、張栗、尹世雅、李施優、劉宰明、徐玄振、導演趙英民一起宣傳新劇。Hami Video提供

《Love Me》不只描寫愛情，更細膩刻畫家庭關係的修補與重建。劇中俊京（徐玄振 飾）與弟弟俊書（李施優 飾）、父親鎮浩（劉宰明 飾）在母親意外過世後逐漸疏遠，卻在各自展開新關係的同時，慢慢重新理解彼此。

徐玄振形容這個家庭「看似平靜，卻隨時可能失衡」，有爭執、有心酸，也有讓人忍不住微笑的溫柔瞬間，是一個極度貼近現實的家庭縮影。《Love Me》改編自同名瑞典影集，描繪一家人在不同人生階段學習如何去愛、被愛，也重新擁抱自己的過程。該劇每週五晚間10點在Hami Video全台獨家首播。



