TWICE大巨蛋加場4萬張完售 粉絲哀：圈圈轉不完

南韓人氣女團TWICE 11月中甫在高雄世運連唱兩天，掀起藍海旋風後，明年3月將北上攻占台北大巨蛋。原訂的3月21日與22日兩場演唱會，8萬張門票在3分鐘內秒殺，粉絲敲碗加場聲浪不斷，主辦單位遂宣布再加開3月20日場次，成為TWICE首場大巨蛋演唱會。

加場門票於5日上午11點正式開賣，再度引爆搶票狂潮。大批ONCE摩拳擦掌等待開搶，但系統一度大當機，許多粉絲形容進場「藍圈圈轉一圈就被叫回家」，最終依舊在短時間內全數售罄。有網友崩潰喊「搶到的是人類嗎」，也有人哀嘆再度錯過偶像。

此次購票規則更加嚴格，只要資料填錯就必須整筆退票，無法部分保留，近期也將陸續釋出被退回的票券。對許多粉絲而言，「刷清票」仍是最後的希望。

TWICE成員子瑜日前在高雄演出時曾提到，長期離鄉工作讓她格外珍惜在台灣的舞台。高雄兩場吸引逾18萬人次，創下突破5億元的觀光產值，顯示TWICE依舊擁有驚人號召力。如今台北大巨蛋接力，象徵韓流持續升溫，甚至連101也提前點亮燈光作為預熱，迎接這股強勢的K-POP風潮。

