TWICE大巨蛋宣布明年3/20加場！一連三天攻蛋搶票時間公佈

【緯來新聞網】TWICE 上月在高雄世運主場館一連開唱2天，舉辦「THIS IS FOR」WORLD TOUR 演唱會，吸引超過11萬名ONCE（粉絲名）到場支持。她們將於明年3月21日、22日登上台北大巨蛋開唱，今（4日）門票全面開賣，一開賣就秒殺完售，主辦單位又再次宣布加場，加場日期為20日，一連三天攻上大巨蛋。

TWICE 一連三天攻上大巨蛋。（圖／翻攝自TWICE IG）

TWICE 上月來台開唱，為高雄帶起一陣TWICE旋風，不過成員彩瑛因病休養，未能現身高雄場開唱，只有8位成員來台。如今台北大巨蛋又加場，一連三天攻上大巨蛋，也讓不少粉絲期待能看見9位成員合體登上大巨蛋，留下美好回憶。



主辦單位宣布3月20日加場門票，將於明（5日）透過拓元系統開賣，採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場，完整詳情請至拓元售票頁面。

TWICE 大巨蛋宣布加場。（圖／翻攝自理想國FB）

