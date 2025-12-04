TWICE大巨蛋演唱會加場搶票攻略！Live Nation預購碼？三星專區資格？拓元搶票練習、事前準備一次看
韓國女團TWICE舉辦《THIS IS FOR》巡演唱進臺北大巨蛋，除了原本的3/21、3/22場次，主辦單位宣布再加場3/20場次，這次直接在12/5正式開賣！千萬不要購買來路不明的票券，以保障自己的權益喔！以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及拓元搶票技巧的讀者們整理TWICE演唱會搶票完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式，讓搶票更順利，祝福大家都能成功見到自己喜歡的偶像！
（原搶票階段）演唱會門票分三階段販售，12/2上午11點 Live Nation Taiwan會員預售、同時開放三星保留席次專區購票，12/4全面開賣，官方售票平台為拓元售票，並且採全場實名制販售。
👉TWICE臺北大巨蛋2026連唱三天！時間地點、售票時間、票價座位一次看
【事前準備】
一、馬上筆記搶票時間
TWICE演唱會加場（3/20場次）搶票僅有一階段，12/5 拓元售票系統全面開賣，採全場實名制販售。
2025/12/05（五）11:00｜ 全面開賣 👉拓元售票
這個階段只需要擁有拓元會員帳號，即可參加購票，以下將教學拓元搶票技巧完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式等。
二、拓元會員註冊、完成手機驗證、確認會員資料
TWICE演唱會官方售票平台是拓元，除了Live Nation Taiwan購票階段需要先「路過」Live Nation Taiwan網站外，購票行為皆是在拓元售票系統上完成，所以一定要先擁有拓元會員帳號，拓元可透過Facebook或Google註冊，記得註冊後填寫會員資料並完成手機驗證，方可獲得購票資格。
進入拓元售票首頁，點選右上角【會員登入】
選擇Google或Facebook帳號登入
頁面跳轉，輸入Google或Facebook密碼申請會員
點選右上角【會員帳戶】→【會員資料】填寫會員基本資料（包含國籍、姓名、證件字號、性別、生日），並完成手機號碼驗證。
⭐會員基本資料就是實名制會帶入的資料，所以一定要是符合證件的真實姓名、證件字號。
注意事項：
選定之會員帳號，經手機號碼驗證完成後無法更換，請務必謹慎選定常用帳號。
一個證件號碼僅可綁定於一個會員帳號，不可多個會員帳號共用一個證件號碼。
一個手機號碼僅可綁定於一個會員帳號，不可多個會員帳號共用一個手機號碼。
會員基本資料一旦送出，就不能自行修改，尤其這場是實名制售票，會直接帶入會員資料，如有錯誤一定要馬上立刻現在聯絡客服！！搶票前記得提前確認！
三、研讀座位圖和票價
TWICE演唱會辦在臺北大巨蛋，主舞台位於中央，建議大家可以在社群平台上搜尋TWICE演唱會，參考各位前輩的建議，確認其他國家的場次中，喜歡的成員多會站在那一側，此外也要注意臺北大巨蛋的視線遮蔽區（如下）。VIP 套票 NT$8,800包含演前Soundcheck event、VIP 掛繩和吊牌一組、明信片組、周邊商品優先購等。記得搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！
演出票價：
VIP 套票 NT$8,800
$6,800 / $5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800
視線遮蔽狀況：看台各區的前排座位，包含但不限於各區實際第一排和實際第二、三排部份座位等，場館設置有固定的安全防護欄杆和防護牆，會有部分視線受影響。
👉區域：102 / 104 / 105 / 106 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 120 / 121 / 122 / 124 / 131 / 133 / 134 / 135 / 138 / 139 / 141 / 142 / 143 / 144 / 146 / 201 / 202 / 205 / 221 / 224 / 225 / 233 / 234 / 243 / 244
大巨蛋選位攻略：
隨著臺北大巨蛋演唱會場次增加，網路上有不少網友分享去大巨蛋看演唱會的心得，以及各票區座位的視野，以下為讀者整理相關連結，可供挑選大巨蛋座位的參考。
知名演唱會資訊達人「LIVE王」👉臺北大巨蛋演唱會選位攻略
脆友統整👉整理GD大巨蛋視野圖
網友整理👉臺北大巨蛋買票懶人包
座位圖：
四、確認購票規則與付款方式
搶票前一定要詳讀TWICE演唱會購票相關規定，以下為讀者抓重點：
Live Nation Taiwan會員預售及正式開賣，每人每場限購至多2張，單筆訂單限購至多2張，但不含三星星粉專區。👉意思是Live Nation Taiwan和全面開賣這兩階段加起來不能超過2張，但不包含三星階段，所以有買三星手機的話最多可以買到4張。
預售階段僅提供特定或優先購買之服務，不保證序號或座位排號一定優於正式開賣，亦不保證購得票券。
節目每張票券外加系統服務費200元。
每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。👉建議提前檢查拓元帳號會員資料是否正確！
同一場次，若有第二筆以上訂單，第一張票券仍會自動帶入購票會員的姓名，且無法修改，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。如果同一筆訂單中有不同票價，第一張票券系統會自動帶入購票會員的姓名，無法提供票價和座位的挑選和修改，建議不同票價請分開訂票。👉這種狀況基本上很少見，因為很少有機會可以在同一筆訂單中挑到兩張不一樣票價的（時間來不及），總之避免這種狀況，建議一個訂單兩張票都買同價位！
一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。
若需退票，僅能辦理整筆訂單退票，恕不受理單張票券退票，若僅申請部份退票，則一律視為整筆退票辦理。
五、付款方式
【信用卡付款】：信用卡僅限VISA、MasterCard、JCB卡（無法使用AE、銀聯、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠；進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。
⭐2026/03/14 起，付款方式僅限【信用卡付款】。
【ATM虛擬帳號付款】：虛擬帳號需在一小時內結帳完畢。若是刷卡失敗轉ATM付款，請至【訂單查詢】確認付款資訊，最重要的是要在繳款期限內完成付款，訂單才算成立。
⭐非國泰世華金融卡或國泰世華櫃員機需另付轉帳手續費$15元。
【搶票SOP】
一、進入購票頁面
透過主辦單位臉書連結或拓元首頁Banner、【節目資訊】或【搜尋節目】都可查找想購買的演唱會活動。
TWICE大巨蛋演唱會購票連結👉 拓元售票
進入售票頁面，點選【立即購票】（若為多場次，請確認欲購買的場次日期）
※搶票小技巧：將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面開始購票，現省3秒。（有人說改gmae會被鎖，但目前小編購買沒遇過這樣的狀況，若有疑慮不要改也是沒問題的）
👉https://tixcraft.com/activity/game/26_twice
二、座位選擇
下一步進入【座位選擇】頁面，建議選擇【電腦配位】加快購票速度，只要選擇票區→選擇張數→輸入驗證碼→勾選同意（以上步驟速度要快！）
※搶票小技巧：提前將輸入法改為英文，輸入不分大小寫！推薦大家可以搜尋驗證碼練習網頁多多練習。
※抓重點 👉驗證碼皆為小寫英文，要用小寫來判斷字母，並且都是4碼，此外e和c、h和d容易混淆、l一定是L小寫不會是大寫I。
三、確認購買資料、付款方式
圈圈轉完後如果順利進到確認資料頁面，那已經等於成功了一大半，只要在10分鐘內確認資料、付款方式、取票方式，就會依您的選擇跳轉至信用卡付款頁面或虛擬帳號的資訊。
ATM虛擬帳號轉帳通常有1小時給你付款，信用卡是當下刷完就OK。
記得到右上角【會員帳戶】→【訂單查詢】，確認訂單狀況是否付款完成，才算大功告成！
四、拓元取票方式
拓元售票系統有五種取票方式，但每個節目的取票方式及系統服務費設定不同，請詳閱購買節目頁面的【購票提醒】，本場TWICE演唱會為【7-11 ibon取票】。
開放取票日期為該場次開演前5天。
2026/03/20 場次 : 請於 2026/03/15 起可至訂單查詢查看取票資訊。
2026/03/21 場次：請於 2026/03/16 起至訂單查詢查看取票資訊。
2026/03/22 場次：請於 2026/03/17 起至訂單查詢查看取票資訊。
至訂單查詢查看取票資訊，方可至7-11 ibon取票。
於ibon取票時無須支付取票手續費。
五、拓元退票方式
如果要走到退票這步的話，記得先詳閱該節目頁面的【退票說明】，通常狀況下若因個人因素需要退票者，每張票券酌收票面金額5%手續費，相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內。
此外購票後（不含購票當日）三日內得申請退票，第四日起即不接受退票申請；如購票日距活動日不足三日，請於活動開始前完成退票申請。
若需退票，僅能辦理整筆訂單退票，恕不受理單張票券退票，若僅申請部份退票，則一律視為整筆退票辦理。
【拓元搶票技巧－Check清單】
最好是用電腦搶，手機為輔。
搶票成功的基本還是網速和手速，可搜尋網速檢測器網頁測速，確認網路穩定；手速的部分，可以先練習輸入驗證碼以及神人製作的搶票練習網頁，在網路上都可以找到資源。
用iOS系統搶票記得關閉鍵盤的【自動修正】功能，不然輸驗證碼時被修正你會發瘋！路徑：設定→一般→鍵盤→自動修正。
使用電腦搶票時請盡量只留拓元和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。
可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入拓元官網會員！也有人說使用Microsoft Edge 瀏覽器會比較快，但小編建議還是用習慣的瀏覽器比較不會手忙腳亂。
提前列好心中理想票區順位，最好列前三或更多，以防進入座位選擇時沒看到第一想要的票區，猶豫可能錯失機會，提前準備好第二、第三順位有備無患。
注意提前檢查拓元售票網站上的會員資料是否符合實名證件，如需修改，應盡早聯繫客服。！
拓元售票系統的購票網頁，點進Banner會進入該場演唱會的資訊頁，再按下「立即購票」，才會出現日期場次，此時可以將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面，直接開始購票，現省3秒。
於「整點」重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！
所有資料（會員預購碼、信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速貼上。
在系統轉圈圈位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。
因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，還有售票後1小時是ATM虛擬帳號截止時間，這幾個時間點有等有機會！
有票噴霧加持！！！
以上就是拓元搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上拓元網站熟悉動線，可多用其他場次練習流程，或多做好事、祈求好運，祝福大家都能順利買到票，見到心儀偶像。
👁️🗨️防詐小提醒：
拓元售票不會以電話或簡訊主動聯繫消費者處理重複扣款或信用卡問題，亦無使用Line帳號提供客戶服務。如您接獲可疑來電，請勿提供任何個人資訊，也請勿依照其指示操作，以免受騙。
‼️如需確認訂單狀況，請至拓元售票官網的【訂單查詢】頁面，或透過客服信箱「聯繫我們」與拓元聯繫。
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 8 小時前 ・ 8
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 79
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1022
網紅手搖飲「十盛奶茶」爆關店潮 全台只剩桃園1間
由百萬網紅「網美小吳」與紀卜心共同創立的手搖飲品牌「十盛奶茶專賣」首間門市於2024年4月開幕，全台展店超過20間，但開幕短短3個月就爆發乳源標示爭議。近日有網友指出，目前十盛僅剩桃園中正店的門市仍在營業，官方網站不僅停止更新，臉書粉專也下架，貼文引發討論。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
MLB》從高中就開始觀察大谷 道奇副總裁認了「看走眼」
沒人能預期大谷翔平能在大聯盟打出如此驚人的成績，就連負責球探部門的道奇副總裁芬利（David Finley）也是如此。芬利初見大谷的時候還在紅襪隊任職，當時大谷也只是一名高中生，芬利深信大谷具有出眾的打擊能力，但沒有想過能成為獨一無二的存在。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
被問邱澤許瑋甯婚禮！緋聞女友張鈞甯認「沒收到喜帖」 自嘲四處飛像空姐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導國立歷史博物館建館70週年壓軸特展，象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 124
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 480
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 4
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨秀原話狠打臉
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導日本首相高市早苗近期喊出「台灣有事論」掀起中日兩國波瀾，而高市早苗昨（3）日在參議院全體會議中，針對中國在1972年《日中聯合聲明》宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」則強調尊重並理解，而且對台灣立場不變。豈料，高市早苗一席話卻遭網友扭曲成「承認台灣屬於中國一部份」；對此，民進黨發言人吳錚今（4）日秀原話狠打臉，相關內容也曝光了！民視 ・ 4 小時前 ・ 152
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 184