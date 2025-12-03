TWICE大巨蛋演唱會「明天還能買」再無預警曝喜訊：將登台北101

TWICE將在明年3月21、22日於台北大巨蛋連唱2天。（Live Nation Taiwan提供）

韓國人氣女團TWICE出道10年終於帶著全新巡演「THIS IS FOR」來到成員子瑜的家鄉，上月底剛結束在高雄國家體育場（世運主場館）的2場演唱會，第二天演出結束更宣布明年的台北大巨蛋演唱會驚喜加場，也就是將在3月21、22日連唱2天，第一波門票開賣全數售罄，明（4日）還有一次機會，主辦方Live Nation Taiwan今（3日）也無預警公布了一個好消息。

「TWICE ＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI」昨（2日）首波開賣Live Nation Taiwan會員預售，以及三星星粉獨享Samsung Fan Club保留席次，果不其然立刻被ONCE（官方粉絲名）搶購一空，沒搶到票的粉絲也不用緊張，明天（4日）早上11點還會在拓元售票全面開賣，主辦方Live Nation Taiwan也呼籲於拓元售票系統採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場。

此外，TWICE上月在高雄開唱全城熱烈響應，大港橋、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站和中央公園捷運站做了此次巡演的主題色「藍色應援」燈光秀，還有限定快閃店、主題交通號誌以及高捷廣播等應援活動。 台北也率先公布明晚6點至10點將於台北101的59至60樓北面外牆上打字，邀請ONCE們一同到台北市政府周邊打卡。

