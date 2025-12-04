TWICE大巨蛋門票秒殺！主辦驚喜宣布「加開第3場」 搶票時間曝

[FTNN新聞網]

記者黃鈺晴／綜合報導

南韓人氣女團TWICE睽違10年來台，繼上月在高雄世運開唱後，也宣布將於2026年3月21、22日進攻台北大巨蛋，而門票在開賣後3分鐘內秒殺，讓許多粉絲敲碗希望可以加場。而今（4）日主辦單位驚喜宣布將於3月20日加開第3場，並於明（5）日上午11點售票。

TWICE 宣布加場。（圖／翻攝自TWICE IG）

女團TWICE明年3月台北大巨蛋演唱會門票分別於2日及4日售票，而門票都在開賣後3分鐘內售完，讓許多粉絲崩潰。對此，主辦單位稍早發文宣布好消息，「ONCE（粉絲名）最高！確定第3場！」確定於3月20日加場，而為防止黃牛同樣採取實名制，而門票將於明（5）日上午11點開賣。

其實TWICE上月到高雄開唱，引發熱烈迴響，高雄政府也在大港橋、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、高雄港旅運中心、美麗島捷運站和中央公園捷運站等地方做了相關的應援活動。至於台北則自今天晚間6點至10點，於台北101的59樓至60樓北側外牆點燈，內容則寫下：「THIS IS FOR ONCE」、「ONCE最高」的字樣，而主辦方也表示，最佳觀賞地點為台北市政府周邊，期望粉絲可以前往附近打卡。





