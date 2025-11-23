TWICE娜璉媽媽來台灣！MINA、志效父母也在高雄 網笑：開跨國家長會

娜璉的媽媽（右）來台灣看女兒演唱會。翻攝自娜璉媽媽IG@cucu__1004



韓國人氣女團TWICE昨起一連兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，是她們出道10年來首度在台開唱，不只粉絲反應熱烈，成員家人也抵達高雄應援。娜璉媽媽就在IG曬出與女兒的合照，加上MINA父母、志效父母都曾被直擊人在台灣，讓網友笑說「來台灣開家長會」。

娜璉媽媽昨在演唱會結束後，在社群PO出與女兒在後台的合照，表示等了好久，終於能和高雄朋友一起度過幸福的一天，「明天就不要拍照了，一起好好享受最後一場吧！女兒加油！」

廣告 廣告

不只娜璉媽媽來台，有粉絲在小港機場遇到日本成員MINA的父母，還有人在高雄商場遇到志效的父母、妹妹，網友笑稱「這根本是海外版家長會吧？」、「跨國聯合家長會」、「感覺子瑜媽媽一定也會狂邀，畢竟是台灣人中的台南人啊，一定會覺得不好好款待人家怎麼行！」。

娜璉昨晚演唱會後發文感謝粉絲，要大家明天玩得盡興。翻攝自娜璉IG

更多太報報導

楊大正認斷聯黃明志 揭真面目「很神祕」

TWICE志效現身高雄輕軌！演唱會隔天起床晨跑超自律 網：輕軌乘客賺到

「黑眼豆豆」睽違20年空降寶島 讚嘆台灣科技：等不及再回來