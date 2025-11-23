TWICE娜璉媽媽飛來台！曬母女「後台合照」樂喊：女兒加油

娛樂中心／綜合報導

TWICE 22日的演唱會驚喜連連。（圖／讀者提供）

TWICE出道10年首度來台開唱，22、23日一連兩天登上高雄世運主場館，而這也是台灣成員周子瑜首次回台演出，5.5萬名ONCE（粉絲名）塞爆世運主場館，有網友發現，娜璉媽媽、志效媽媽以及Mina的父母都特別來台支持女兒，非常重視TWICE此次的高雄巡演。

娜璉與媽媽後台合照曝光。（圖／翻攝自IG@cucu__1004）

娜璉媽媽今（23）日在IG曬出與女兒的後台合照，發文寫道：「經過漫長的等待，能和這麼多高雄的朋友一起度過幸福的一天，真的真的非常開心。明天先不拍照，讓我們燃燒最後一場演出吧！女兒加油！！」照片中，娜璉媽媽笑容滿臉，心情看起來十分愉悅。

TWICE今晚再登高雄世運主場館。（圖／翻攝自TWICE臉書）

TWICE出道10年首度來台演出，22日首場落幕後，官方IG及臉書立刻釋出高畫質大合照，寫下：「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚在子瑜的家鄉表演格外特別）」貼文曝光後吸引大量ONCE朝聖按讚。而TWICE今晚將於世運主場館繼續開唱，粉絲們皆引頸期盼成員們會帶來哪些意想不到的驚喜。

