TWICE子瑜再破紀錄！蔡英文換藍髮 暖心喊話：我們台灣的女兒

韓國女團TWICE昨（22日）開始在高雄世運連唱2天，首日就有5.5萬ONCE（粉絲名）前去朝聖，特別這是台灣成員周子瑜暌違10年首度回家，讓全台不管是粉絲、網友都總動員。今肉前總統蔡英文在社群發文應援，並再度換成「藍髮」，喊話：「我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會。」

蔡英文今日在Threads上發文，表示自己的動態河道上全都是TWICE，看見大家的分享，猶如她也參加了演唱會一樣，接著暖心喊話：「10年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，我相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。」

接著也感謝高雄市長陳其邁和市府團隊，昨日高雄捷運的運量達到35萬人次，破了今年的最高紀錄，但依舊在大家的幫助下，90分鐘內就疏散完畢，讓蔡英文也大讚台灣人：「讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉。」



