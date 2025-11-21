TWICE子瑜回台表演 賴清德：天團巨星演場會在台受歡迎 代表經濟進步

總統今晚提到，大家有沒有注意到周子瑜回來了，TWICE的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了。(記者李惠洲攝、資料照，記者王藝菘攝)

〔記者蘇永耀／台北報導〕第62屆金馬獎明晚登場，電影《大濛》入圍11項大獎備受關注，總統賴清德今晚前來觀影展現力挺。總統另提到，大家有沒有注意到周子瑜回來了，TWICE的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了。

賴清德說，這幾年韓國的天團BLACKPINK已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、還有台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示了台灣經濟進步，那麼有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票，然後去觀賞。

他認為，這代表著台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間，所以非常希望在政府的支持之下，我們台灣的演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣來，在台灣這一塊土地，大家共同來創作。

賴總統21日晚間在總統府秘書長潘孟安、發言人郭雅慧等人陪同下，到影城觀賞白色恐怖題材電影《大濛》。

為什麼要來看電影？總統在觀影前受訪表示，一方面支持本土電影，另一方面呢，很喜歡陳玉勳導演的作品。不管是總鋪師、熱帶魚，或是消失的情人節，都非常好看。而這部電影《大濛》是發生在民國40年代，也就是他出生那個年代左右的作品，而且又已經得到金馬獎11項大獎的入圍，所以可以說精彩可期。他非常歡迎，也非常鼓勵我們熱愛電影的好朋友們，能夠走進電影院來觀賞這部電影，也觀賞其他本土電影。

賴清德還說，台灣這塊土地的故事很多、元素也很多，一定可以提供給大家發揮的靈感，那我們大家在台灣這塊土地，大家一起來唱台灣的歌，說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲。

