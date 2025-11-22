TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲
〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團「TWICE」等了10年，首度征服高雄世運主場館，昨共吸5.5萬ONCE(粉絲名)朝聖，超過2小時賣力唱跳，全員興奮中文問候：「終於一起來高雄了。」
昨晚巡演帶來破天荒斥資打造360度全方位舞台，搭配舞台燈光、煙火，帶來前所未有的震撼體驗，從新歌《THIS IS FOR》、十週年單曲《ME+YOU》到各團員個人舞台，再到歷年代表作《Strategy》、《What Is Love?》等夯曲，應有盡有。
開場以同名曲《THIS IS FOR》震撼揭幕，成員們隨著舞台緩緩升起，全場瞬間沸騰，尖叫聲此起彼落，多首熱門歌曲展現國際級天團的極致氣場。
TWICE成員皆以中文向ONCE致意，「台灣的女兒」子瑜開心表示，「我是子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」台下尖叫聲劃破天際；子瑜接著說：「很開心終於期待已久的這一天到來，跟我的成員一起到高雄，和你們一起見面，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，所以我們今天一起好好享受這一晚！」
當晚每位成員輪番帶來風格鮮明的個人之作，魅力各具特色，展現不同面貌的舞台實力與音樂才華；安可曲環節中，TWICE驚喜為高雄準備中文曲《日不落》掀最終高潮，驚喜連連。
